Začali posielať deportačné letenky: Nemecká krajne pravicová AfD distribuuje obyvateľom kontroverzné plagáty

Strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovaná za krajne či extrémne pravicovú, poslala do poštových schránok v meste Karlsruhe „deportačné letenky“ pre „nelegálnych prisťahovalcov“. Uviedol to v utorok miestny predstaviteľ AfD, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Polícia začala vyšetrovanie tejto predvolebnej akcie pre podozrenie z podnecovania k nenávisti. Predvolebné letáky boli navrhnuté tak, aby vyzerali ako letenky, pričom dátum odletu je 23. februára, teda deň predčasných parlamentných volieb v Nemecku. Ako rozpis cesty je uvedený ako: „Z: Nemecko – Do: Bezpečná krajina pôvodu“, píše DPA.

Na letákoch je podľa webu Euronews ako odletová brána uvedená „AfD“ a vety: „Nemecko môže zachrániť len remigrácia“ a „Aj doma je pekne“. Hovorca oblastnej organizácie strany AfD potvrdil, že letáky v rámci predvolebnej kampane distribuovala miestna skupina AfD v Karlsruhe.

Die AfD Karlsruhe steckt Migranten, bzw. Menschen, die ihrer Meinung nach keine Deutschen sind, Abschiebetickets in die Briefkästen. Wenn man den QR-Code scannt, kommt man auf ihre Internetseite. Abflug ist am Gate 18. Was das bedeutet wissen wir alle. #AfDVerbotJetzt! pic.twitter.com/ryVZ2DIq1G

