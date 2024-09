Zabudnite na Na nože: Nová kuchárska šou je poriadne drsná, súťažiaci sú pod veľkým stresom

Slováci milujú televízne relácie z prostredia kuchyne. Dôkazom je sledovanosť projektov ako Pečie celé Slovensko alebo Na Nože. Teraz na Nove alebo streamovacej službe Voyo môžete sledovať ďalší kulinársky projekt, reality šou Hell’s Kitchen Česko.

Hell‘s Kitchen (Pekelná kuchyňa) je americký projekt s Gordonom Ramsayom, ktorý odštartoval ešte v roku 2005. V jeho českej verzii hviezdi šéfkuchár Radek Kašpárek v úlohe nekompromisného odborníka na svoje remeslo.

Finančná odmena aj lukratívne miesto

V reality šou účinkuje 16 súťažiacich profesionálnych kuchárov, ktorí bojujú o finančnú odmenu a taktiež miesto v novej reštaurácii tohto michelinského šéfkuchára. Sú rozdelení na dva tímy a pod časovým tlakom musia spĺňať rôzne úlohy v kuchyni. Ďalší tlak je na nich vyvíjaný spomedzi hostí z radov celebrít, ktorí navyše vidia, čo sa v kuchyni deje a aká panika a stres tu vládnu.

Na streamovacej službe Voyo si zatiaľ môžete pozrieť prvú časť tejto relácie a jednotlivé epizódy budú vychádzať na týždennej báze, najbližšie si na Nove môžete pozrieť druhé pokračovaniu v stredu.

Diváci majú problém so súťažiacimi

No nie všetci diváci sú nadšení. Na ČSFD českej verzii Hell‘s Kitchen svieti hodnotenie 34 % a niektoré z recenzií sú nekompromisné. Niektorým sa nepozdávajú samotní súťažiaci a objavila sa aj kritika na šéfkuchára.

No na druhej strane, páči sa im napríklad, že je zachovaný pôvodný formát tejto šou.

My sme po dopozeraní prvej časti zvedaví na to, ako budú súťažiaci zvládať náročné kulinárske úlohy a taktiež na to, aké dobroty budú pripravovať, takže šou dáme určite šancu.