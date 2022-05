Pomáhal mu len dispečer cez telefón. Muž bez skúsenosti pristál s lietadlom po tom, ako sa pilot stal nespôsobilým

Cestovanie lietadlom je pre niektorých ľudí nočnou morou, ďalší si túto jazdu užívajú ako sa len dá. Nech patríte do ktorejkoľvek skupiny, v koži pasažierov tohto lietadla by ste sa s najväčšou pravdepodobnosťou ocitnúť nechceli. Vďaka jednému z nich ale onen let neskončil katastrofou. Napriek tomu, že muž nemal žiadne skúsenosti s riadením lietadla, v núdzovej situácii si sadol na miesto pilota a bezpečne pristál, píše The Guardian.

Spomínaný incident sa odohral v utorok v popoludňajších hodinách v USA po tom, ako pilot súkromného jednomotorového lietadla Cessna 208 nebol schopný riadenia. Dôvodom bol jeho bližšie nezverejnený zdravotný stav.

PASSENGER LANDS PLANE: The lone passenger aboard a small plane was guided by an air traffic controller on how to safely land the aircraft after the pilot suffered from a medical emergency. @VictorOquendo reports. https://t.co/wIixdvC4aq pic.twitter.com/hzjj9G3rPs — World News Tonight (@ABCWorldNews) May 11, 2022

„Pilot nie je spôsobilý a ja netuším, ako sa riadi lietadlo“

V tom čase boli na palube dvaja pasažieri. A jeden z nich zobral situáciu do vlastných rúk. Ako uvádza The Guardian, podľa LiveATC.net mal počas letu zavolať letovej kontrole a ozrejmiť, čo sa na palube deje. „Máme tu vážnu situáciu. Pilot nie je spôsobilý a ja netuším, ako sa riadi lietadlo,“ povedal.

Keď sa riadiaci letovej prevádzky opýtal pasažiera na polohu, nevedel mu odpovedať. „Nemám tušenie. Vidím pred sebou pobrežie Floridy a viac neviem,“ dodal. Napokon sa mu podarilo lokalizovať lietadlo a prostredníctvom inštrukcií spoločne s lietadlom úspešne pristáli.

Passenger who successfully lands plane despite no flying experience identifiedhttps://t.co/xMltd4pFdy — Fox News (@FoxNews) May 12, 2022

Pristál hladko

Na zázname z videa, ktoré dokumentuje samotné pristátie, nič nenasvedčovalo tomu, že by bol s ním nejaký problém. Priam naopak, vyzeralo úplne hladko. Odvážnemu pasažierovi sa takto podarilo zachrániť nie iba svoj vlastný život, ale aj život ostatných ľudí na palube, ktoré by boli ohrozené, ak by spanikáril a lietadlo by zostalo bez riadenia.