Za útok na policajtov hrozí kvôli núdzovému stavu 21-ročnej žene až doživotný trest

Trest odňatia slobody až na doživotie hrozí 21-ročnej žene z Trenčianskeho okresu. Krajský policajný vyšetrovateľ ju obvinil z obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa.

Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková, žena mala pod vplyvom alkoholu udierať a následne rozbiť sklenenú výplň vstupných dverí na obvodnom oddelení Policajného zboru, pritom mala vulgárne policajtom nadávať a vyhrážať sa im smrťou.

Museli použiť donucovacie prostriedky

„Ani po výzve policajtov neupustila od tohto konania. Policajti preto použili donucovacie prostriedky, pričom jedného policajta mala viackrát kopnúť, druhého sa mala snažiť kopnúť a obidvoch policajtov sa mala snažiť buchnúť päsťou, čo sa jej však nepodarilo. Napokon žene obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ju do cely policajného zaistenia. Zároveň vyšetrovateľ podal podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby, ktorý súd akceptoval. Nikomu neboli spôsobené žiadne zranenia,“ skonštatovala hovorkyňa.

Keďže žena sa skutku dopustila počas núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR, hrozí jej v zmysle zákona trest odňatia slobody na 12 až 25 rokov alebo doživotie.

Muž z protestov bude stíhaný na slobode

Martin J. z okresu Poprad obvinený z obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa, ktorého sa mal dopustiť 17. októbra počas protestov pred úradom vlády v Bratislave, bude stíhaný na slobode. Rozhodol o tom v stredu Krajský súd (KS) v Bratislave, ktorý zamietol sťažnosť dozorového prokurátora.

KS zatiaľ nemohol rozhodovať o druhom obvinenom, 31-ročnom Pavlovi R. z Českej republiky. Toho OS Bratislava I 21. októbra do väzby zobral. Uznesenie a odvolania v tomto prípade sa ešte len doručujú.

Oboch mužov obvinila polícia 20. októbra. Podľa polície 17. októbra počas protestu, krátko pred 16.00 h po príchode vodného dela pred Úrad vlády SR, začali hádzať kamene a dlažobné kocky do policajtov. Hodené predmety opakovane zasiahli policajtov do prilby na hlave, do hrude a na viaceré miesta na tele. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 až 25 rokov, keďže sa činov dopustili počas krízovej situácie – núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR.

Ultras fanúšikovia, stúpenci ĽSNS a iné osoby 17. októbra protestovali pred Úradom vlády SR. Žiadali odstúpenie premiéra Igora Matoviča (OĽANO), zároveň nesúhlasili ani s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Zasiahla proti nim polícia, ktorá použila slzný plyn a vodné delá. Niekoľko osôb bolo zadržaných, zranených bolo viacero osôb.