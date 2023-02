Za fajčenie vás čaká pokuta, niekde dokonca väzenie: Prísne pravidlá začali platiť aj u našich susedov

Doba, kedy sa fajčilo kdekoľvek a kedykoľvek, je dávno preč. Stále zvyšujúce sa opatrenia viacerých štátov po celom svete a snaha byť čo najekologickejší k životnému prostrediu, dohnali úrady k tomu, aby proti fajčeniu na verejnosti zakročili pevnou rukou. Tu je zoznam miest a štátov, kde si musíte dať dobrý pozor na to, aby vás jedna cigareta nestála stovky eur, v horšom prípade aj väzenie, píše Euronews.

V minulosti sa neprihliadalo na pasívnych fajčiarov či životné prostredie v takej úrovni, aby to fajčiarov odradilo zapáliť si pokojne aj v lietadle, reštaurácii či akejkoľvek inštitúcii. Dnes je však situácia úplne odlišná. Snaha o čistejšiu planétu a všeobecne zdravie ľudí dospela do bodu, kedy štáty otvorene prijímajú rôzne zákony a ustanovenia o fajčení na verejnosti, verejných priestranstvách či v blízkosti vzdelávacích inštitúcií.

Hlavným cieľom je, aby žiaden fajčiar potenciálne neohrozoval pasívneho fajčiara, ktorý môže byť vystavený dymu z cigariet.

Čoraz viac štátov však začalo v posledných rokoch bojovať proti fajčeniu omnoho prísnejšie, než by kto čakal. Najnovším prírastkom do zoznamu krajín, kde vás cigareta na nesprávnom mieste môže stáť stovky eur až slobodu, je napríklad Mexiko. Tam po novom zaplatíte za fajčenie na verejnosti od 46 do 277 eur a ak nemáte peniaze, putujete na 36 hodín do väzenia.

Tresty za elektronické cigarety, hrozí až 10 rokov väzenia

Aj keď sa elektronické cigarety, IQOS či vaporizéry prezentujú ako „zdravšia“ forma fajčenia, v tomto prípade vás môžu v niekoľkých krajinách vyjsť veľmi draho. Ako píše Pravda, Turecko, Argentína, Brazília či Nepál úplne zakázali elektronické cigarety.

V Thajsku za jej používanie zaplatíte pokutu 836 eur, respektíve na tých najhorších miestach môžete dostať až 10 rokov väzenia. Podobne je to v Katare, kde sa pokuta za e-cigarety ráta na vyše 3 000 eur. Austrália zas žiada na používanie elektronických druhov cigariet predpis, bez ktorého hrozí vysoká pokuta. Problém s týmto typom vás postretne aj v Turecku či Singapure.

Obľúbené letoviská, pláže, lyžiarske strediská aj naši susedia

Cigarety a fajčenie sa stávajú nepriateľom číslo jedna aj na miestach, ktoré obľubuje množstvo Slovákov, čo prirodzene platí aj o spomenutom Thajsku či Turecku. Napríklad v Barcelone zakázali fajčenie na viac ako 100 plážach, pričom tento zákon sa rozmohol aj na Baleárske ostrovy, teda Malorku, Menorcu, Ibizu a Formenteru.

S problémom zapáliť si však nebudú bojovať len letní dovolenkári pri mori. Vychýrené francúzske lyžiarske stredisko Les Gets nariadilo opatrenia proti fajčeniu v spodnej časti strediska, kde sa však sústreďuje najväčší počet ľudí. Hlavným dôvodom je zredukovať odpad z ohorkov.

Sprísňovanie pravidiel o fajčení na verejnosti sa dotkli aj Maďarska. Najmä v Budapešti, kam chodí celoročne množstvo Slovákov, môžete za zapálenie cigarety na nesprávnom mieste zaplatiť od 60 do 140 eur.