Sexuológ o problémoch so sexom: Ženy častejšie strácajú záujem, mužov trápi zlyhanie či schopnosť udržať vzrušenie

Problémy v sexuálnom živote nie sú ničím neobvyklým a ich spúšťačom môže byť podľa psychológa a psychoterapeuta Jána Záskalana negatívna skúsenosť, necitlivé poznámky partnera, ale aj nedostatok ocenenia. Ako sám uvádza, neriešené sexuálne problémy výrazne obmedzujú radosť zo života a zasahujú aj do toho partnerského.

V ich riešení je dôležitá otvorená komunikácia, či vyhľadanie odbornej pomoci, ktorú netreba odkladať. Ján Záskalan aktuálne poskytuje súkromné psychologické a psychoterapeutické poradenstvo v Banskej Bystrici a okrem toho je hrdým manželom a otcom štyroch detí. V rozhovore nám prezradil viac o tom, čo stojí za vznikom sexuálnych dysfunkcií, ktoré konkrétne problémy trápia ľudí najčastejšie, a z čoho majú v partnerských vzťahoch najväčší strach.

V rozhovore s Jánom Záskalanom za dozviete: S čím súvisia problémy v oblasti intimity?

Čo je najčastejším spúšťačom sexuálnych dysfunkcií?

Zasahuje do tejto oblasti aj pracovné vyhorenie či záujem o pornografiu?

Ktoré emócie pri dlhodobom potláčaní ničia vzťahy?

Akú úlohu v tomto smere zohráva alkohol či nevera?

Môžu byť partnerské vzťahy uspokojivé, aj keď im to v oblasti sexu nefunguje?

Kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc?

A ako vyzerá takéto sedenie?

Sú ľudia podľa vás otvorení k riešeniu svojich sexuálnych dysfunkcií alebo túto tému stále vnímajú ako niečo, čo je tabu?

Prechodné alebo trvalé problémy v oblasti intimity súvisia často so schopnosťou ľudí hovoriť aj o iných intímnych veciach. Sexualita ako jeden z prejavov lásky a záujmu o druhého partnera je ešte stále náročnou témou na rozhovor nielen u odborníka, ale často aj medzi partnermi.

Sčasti je to spôsobené aj tým, že o sexe, respektíve o telesnej stránke lásky, sa hovorí ako o technickom probléme, ktorý sa často snažíme riešiť pridaním tej správnej tabletky, prípadne mixu chemických podporných prípravkov. Ľudia v posledných rokoch čoraz častejšie nachádzajú odvahu vyhľadať pomoc nezainteresovaného, vzdelaného, bezpečného odborníka, s ktorým môžu porozumieť tomu, prečo a ako sa im veci aj v tejto oblasti nedaria.

Ako viem rozlíšiť, či moje problémy v sexuálnej oblasti nie sú jednorazové a je dobré vyhľadať odborníka?

Stačí si to spočítať na prstoch jednej ruky. Ale vážne, ľudia väčšinou nemajú problém určiť, či ide o jednorazový problém. Skôr podvedome dúfajú, že sa problém vytratí, čo niekedy, samozrejme, môže byť, najmä ak išlo o situačne podmienené zlyhanie, napríklad kvôli vyčerpanosti, únave, nadmiere alkoholu alebo strachu zo zahanbenia.

Ak však téma strachu zo zlyhania v intímnej oblasti (pomalého nástupu alebo rýchleho konca) začína nastupovať pred zblížením s partnerom, alebo sa pár ocitol v situácii, že sa jeden alebo obidvaja vyhýbajú rozhovoru preto, že naposledy k niečomu neviedol, respektíve nepomohol, je vhodné vyhľadať skúseného človeka, ktorý v danej oblasti pracuje.

V dlhodobejších vzťahoch téma intimity často súvisí s mierou spokojnosti vo vzťahu a schopnosťou úspešne čeliť výzvam, ktoré život prináša. Vo vzťahoch na začiatku to býva častejšie s nedostatkom sebadôvery, bezpečia, minulých skúseností alebo neskúsenosťou partnerov.

V čom sa líšia ženské a mužské sexuálne dysfunkcie?

Ženy častejšie riešia vytratenie záujmu, potreby, muži častejšie strach zo zlyhania, alebo predčasné, rýchle ukončenie schopnosti udržať vzrušenie tak, aby si aj partnerka dokázala „tanec dvoch duší“ užiť. Nie je to však pravidlo a každý príbeh je individuálny.

Často sa ukazuje, že schopnosť človeka uvoľniť sa v jednej oblasti presahuje aj do iných oblastí. Ľudia, u ktorých strach zo zlyhania, budúcnosti, alebo opustenia prevláda v dôsledku minulých zlyhaní a traumatických zážitkov, môžu byť vo vzťahoch oveľa vnímavejší a zraniteľnejší aj miernymi komunikačnými nedorozumeniami a tieto sa môžu prenášať do oblasti schopnosti telesnej blízkosti a uvoľnenia.

Čo je ich najčastejším spúšťačom?

Negatívne skúsenosti, necitlivé poznámky partnera, partnerky a následná špirála očakávaní zo zlyhania, prepracovanosť a vyčerpanosť, prílišná prísnosť na seba aj druhých, nedostatok ocenenia, málo spoločného času, alebo len nedostatok času stráveného už priamo počas milovania.

Každá jedna z týchto vecí dokáže byť spúšťačom rovnako u mužov, ako u žien. Každý muž má v sebe totiž kúsok ženy a každá žena kúsok muža. Nerád delím problémy podľa pohlavia, pretože každý človek má svoj jedinečný príbeh.

O aké sexuálne poruchy ide najčastejšie?

U žien to býva najčastejšie nadmerný strach, ochladnutie až strata záujmu o intímnu oblasť, prípadne strach zo zlyhania a bolesti. Tiež sa objavujú témy týkajúce sa nedostatočného uvoľnenia a nedosiahnutia vrcholu. Väčšina z týchto problémov súvisí s minulými zážitkami vo vzťahoch, nízkym sebavedomím, alebo aktuálnymi problémami vo vzťahu s partnerom.

V prípade negatívnych skúseností v minulosti, prípadne traumatických zážitkov spojených so sexualitou, môžu tieto problémy u žien pretrvávať aj v harmonickom vzťahu. Bez psychologického spracovania a odblokovania traumy niekedy ani milujúci manžel nedokáže pomôcť.

Mužov obvykle trápi nedostatok nehy, dotykov, blízkosti, frekvencie styku. Pre mnohých je sex únikom od problémov, je to miesto, kde sa stávajú zraniteľní, kde nachvíľu odhadzujú spolu s partnerkou ťažobu života. Práca, rodina, čas, pokojné miesto na intimitu však často predstavujú prekážky, ktoré môžu viesť k frustrácii.

Aj u mužov sa stáva, že dôjde k zlyhaniu a následne sa u niektorých rozvíja strach z ďalšieho zlyhania. Iným problémom býva pracovné vyhorenie a s ním spojený nedostatok záujmu o partnerku. Častou témou býva v istej fáze aj problém s regulovaním záujmu o pornografiu. Táto téma v posledných rokoch intenzívne narastá a keď si človek neuvedomí jej dopad, dokáže ho úplne pohltiť.

V prípade, že je problém spojený so psychologickými alebo vzťahovými faktormi, ktoré konkrétne to sú? Z čoho majú ľudia najväčší strach?

Ako som už naznačil, nedostatok porozumenia, problémy s deťmi, nedorozprávané témy ohľadom vzťahov s rodičmi partnerky alebo partnera, strach z budúcnosti, strach, že nie som dosť dobrý/dobrá, že ma už ten druhý nemá rád/rada.

Partneri môžu v sebe pociťovať túžbu a zároveň hnev a strach z rozhovoru. Tieto emócie sa navzájom blokujú a pri dlhodobom potláčaní a neriešení postupne ničia vzťah, stúpa hladina stresových hormónov, nabaľujú sa rôzne úzkostné a depresívne prejavy, vo vzťahoch stúpa nervozita, podráždenosť, častejšie dochádza k impulzívnym reakciám pri každodennom fungovaní.

Únikom sa môže stať alkohol, lieky (paradoxne aj tie psychiatrické), alebo nevera. Psychiatrické lieky bez riešenia vzťahov často len zabetónujú pozíciu toho, kto pomoc vyhľadal a buď mu dajú zbraň do rúk v zmysle: “pozri kam si ma dohnal“, alebo niekedy neúmerne vystupňujú očakávania partnera, že „keď budeš brať tie lieky, konečne sa budeš správať normálne.“

Preto, pokiaľ to psychický stav človeka dovoľuje a jeho problémy akýmkoľvek spôsobom súvisia so vzťahovými témami, je vhodné vyhľadať psychoterapeutickú pomoc – nielen psychiatra sexuológa, alebo urológa sexuológa, ale psychoterapeuta ideálne s ukončeným psychoterapeutickým výcvikom.

Ako vyzerá bežné sedenie u takéhoto odborníka?

Pokúsim sa načrtnúť rámcovo: Prvé stretnutie je väčšinou zoznamovacie, informačné. Psychológ sa na základe rozhovoru snaží vytvoriť aktuálny obraz o tom, čo klienta privádza. Ak ide o párovú terapiu, môže byť na začiatku spoločné stretnutie, v prípade intímnych problémov, alebo nahromadeného napätia, však prvé stretnutie môže prebehnúť najprv s jedným z páru a následne s druhým z páru samostatne.

Výnimočne sa stáva, že už prvé stretnutie, najmä pokiaľ ide o problémy súvisiace s nedostatkom informácií o danom probléme, môže byť kľúčové pre vyriešenie problémov. Častejšie sa však terapia posúva do roviny krátkodobej, strednodobej alebo dlhodobej. Všetko závisí od povahy problému.

V spoločnosti sú zakorenené rôzne predsudky o sexualite. Napríklad, že muž má neustále chuť na sex a je vždy pripravený a skôr žena je tá, ktorá musí mať na sex “náladu”. Aký máte názor na takéto stereotypy?

Je to ako s jedlom, ani jesť nemôžete stále. Sexualita v rôznych kultúrach nadobudla rôzny význam. Nie je len o samotnom pohlavnom styku, ale tiež o nehe, dotyku, spontánnom pohladení partnera po vlasoch, letmom dotyku pri každodennom fungovaní.

Vyčerpaný muž a vyčerpaná žena, depresívny muž a depresívna žena, úzkostlivý muž a úzkostlivá žena. Obidve pohlavia spája túžba po blízkosti, po vedomí toho, že nás niekto miluje, že je tu pre nás, že nás podporuje na našej ceste v sebarozvoji, že si na nás všíma aj naše úspechy, nielen nedostatky a že sa na toho druhého môžeme spoľahnúť, že nás neopustí.

Sú ženy a sú muži, ktorí keď cítia neistotu, ťažobu sveta, alebo majú náročný deň, milovanie pre nich predstavuje oázu pokoja. Sú takí, pre ktorých to tak nie vždy je. Nájsť súlad chce čas. Navyše, každé obdobie vo vzťahu má svoje výzvy. Iné je to, keď vzťahy začínajú, iné je to po rokoch spolužitia a iné je to v prípade, že sa človek ocitne v manželskom trojuholníku.

Do akej miery je sex dôležitý pre partnerské vzťahy? Môžu byť uspokojivé, aj keď im to v tejto oblasti spolu nefunguje?

Na túto otázku by museli odpovedať páry, ktoré žijú vo vzťahoch. Uspokojenie môže fungovať v iných oblastiach, záleží skôr od toho, ako k tomu „nefungovaniu“, na ktoré sa pýtate, došlo. Ak je to výsledok nevypovedaných vecí, neúspešnej snahy o zblíženie, dôsledok traumy z nevery, alebo zo strachu z otehotnenia, je vysoko pravdepodobné, že aj iné oblasti vzťahu budú ovplyvnené.

Je možné predchádzať vzniku sexuálnych dysfunkcií?

Môžeme sa o to pokúsiť, nevieme tomu zabrániť. Otvorená komunikácia o potrebách, spracovanie ťažkých zážitkov z detstva, odblokovanie emočných blokov, vyvážený pracovný a osobný život, spoločný rast partnerov v oblasti výchovy detí – to všetko vie prispieť k tomu, aby sa sexuálny život nezasekol.

Čo by mali partneri podľa vás vedieť o svojich sexuálnych životoch?

Ak máte na mysli, či by partneri mali vedieť o predchádzajúcich skúsenostiach v sexuálnej oblasti, sú na to rôzne názory. Pokiaľ to nie je potrebné v rámci riešenia existujúcich problémov, vo všeobecnosti je lepšie so svojím partnerom rozprávať skôr o tom, čo sa mi páči, čo mi pomáha uvoľniť sa, čo by som chcel, nechcel vyskúšať, než porovnávať aktuálnu partnerku/partnera s predchádzajúcim. Týchto obrazov sa potom niekedy ťažko zbavuje.