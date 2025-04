Z hromadného hrobu má unikať krv a plyny: Ľudia sú v šoku z videa, ktoré ukazuje miesto, kde zakopali mŕtve kravy

Maďarsko a Slovensko aktuálne trápi nákaza slintačky a krívačky, pre ktorú sa utráca toľko dobytku, že kafilérie nestíhajú. Z tohto dôvodu sú zvieratá vo veľkom zakopávané na údajne bezpečných miestach. Ako však ukazuje novšie video z Maďarska, z takýchto hromadných hrobov presakuje krv a unikajú plyny.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Desivé video zachytáva hromadný hrob s tisíckami kráv pri obci Hegyeshalom, neďaleko slovenských hraníc. Je na ňom vidieť množstvo bublajúcej krvi, ktorá prenikla na povrch z uhynutých zvierat. Dronové zábery, ktoré medzičasom zdieľalo množstvo ľudí, zverejnil portál Euronews.

Ešte to budú zakopávať

Maďarská vláda však upokojuje obyvateľov, že miesta sa ešte budú lepšie zakopávať. „Pri rozklade tiel zvierat vznikajú plyny, ktoré sa musia dostať von. Ak by sa to všetko naraz zakrylo, vybuchlo by to,“ povedal maďarský minister pôdohospodárstva István Nagy.

Na hraniciach SR s Maďarskom a Rakúskom sa medzičasom od utorka (8. 4.) dočasne obnovujú kontroly. Potrvajú do 8. mája. Dôvodom je výskyt slintačky a krívačky u hovädzieho dobytka vo viacerých lokalitách v Maďarsku, s následným prenosom a šírením tohto ochorenia v SR. Návrh rezortu vnútra schválila v pondelok vláda.

Dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach SR s Maďarskom a Rakúskom sa zavádza po tom, ako Slovensko podľa ministerstva vyčerpalo možnosti kontroly dodržiavania opatrení v slovensko-maďarsko-rakúskom pohraničí. Tvrdí, že obnovenie kontroly hraníc je nevyhnutné, aby bolo možné napríklad obmedziť prekračovanie vnútorných hraníc na vybraných miestach, najmä na malých hraničných priechodoch.

„Aj keď výskyt slintačky a krívačky nebol doteraz potvrdený na území Rakúskej republiky, vzhľadom na geografické oblasti výskytu tohto ochorenia je nevyhnutné dočasné obnovenie kontroly aj na vnútorných hraniciach s Rakúskou republikou,“ uviedlo v materiáli ministerstvo vnútra.