Z denníka Štandard odchádza aj Dag Daniš a ďalší: Redakcia bola čoraz viac prelezená „agentmi“, tvrdí

V denníku Štandard sa konajú veľké zmeny a okrem šéfredaktora Jaroslava Daniška odchádzajú viacerí členovia redakcie, vrátane komentátora Daga Daniša.

„Po tom, čo Denník Štandard ukončil spoluprácu so šéfredaktorom a zakladateľom Jarom Daniškom, ukončujem ja spoluprácu so Štandardom. Dnes som doručil vydavateľovi písomné formality (výpoveď),“ napísal Daniš na sociálnej sieti. Podľa jeho vyjadrenia odchádza celkovo sedem členov redakcie. Okrem neho sa tak rozhodli aj Jaroslav Daniška, Vlado Palko, Peter Števkov, Danka Vitálošová, Mišo Čop a Ivan Lučanič. Ďalej spomína aj „celý rad externých autorov“.

Odlišné predstavy o budúcnosti

„Neskrývam, že mi je ľúto, ako to dopadlo. Štadard som považoval za najlepší mediálny projekt, v akom som pracoval. Nikto nám nezasahoval do obsahu, nikto nás nepoúčal, ako máme myslieť. A ak to niekto skúšal „zboku“, neuspel. Narazil na tvrdé hlavy,“ dodal Daniš.

Iba prednedávnom sme vás pritom informovali o odchode šéfredaktora Daniška. „Pán Daniška viedol redakciu od 1. novembra 2020 a výrazne prispel k rozvoju a kvalite obsahu. Ďakujeme mu za profesionálnu prácu, nasadenie a prínos, ktorý zanechal v Denníku Štandard,“ uvádza sa na stránke denníka. Dôvodom ukončenia spolupráce je odlišnosť predstáv o riadení a budúcnosti Štandardu.

Daniška sa v minulosti preslávil aj svojimi kontroverznými vyjadreniami. V lete minulého roka napríklad tvrdil, že ženy nenosia podprsenky, lebo sa rozhodli „zaútočiť na prevládajúcu homosexuálnu kultúru“. „Mladí muži totiž zúfalo, zúfalo potrebujú pomôcť,“ povedal, čím vyvolal vlnu kontroverzie.