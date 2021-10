Z Bratislavy sa konečne dostanete po diaľnici až do Košíc. Musíte však cestovať cez Maďarsko

Metropola východu má od utorka kompletné diaľničné prepojenie s Bratislavou. Maďarsko po vyše 3,5 roku výstavby dokončilo a oficiálne spustilo nový 57-kilometrový úsek diaľnice M30 medzi Miškolcom a Tornyosnémeti v blízkosti našich hraníc. Dokončený úsek sa od hraničného priechodu v Milhosti plynule napája na našu rýchlocestu R4 až do košickej mestskej časti Šebastovce. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Na otvorení novej diaľnice spájajúcu Košice prakticky s celým diaľničným systémom v západnej a južnej Európe sa spolu s predstaviteľmi maďarskej vlády na čele s premiérom Viktorom Orbánom (Fidesz) zúčastnil aj košický primátor Jaroslav Polaček.

„Som veľmi rád, že s pomocou maďarskej vlády sa podarilo splniť to, čo sľubovali viacerí bývalí slovenskí premiéri na čele s Robertom Ficom. Nemáme síce rok 2010, ako to bolo v pôvodných plánoch našich politikov, no ďakujem našim južným susedom, že sa im podarilo Košice s Bratislavou prepojiť diaľnicou cez Miškolc. Mnohým východniarom sa takto výrazne skráti cesta do nášho hlavného mesta a nebudú musieť stáť v dlhých kolónach pri Ružomberku alebo pod Strečnom.“

U nás snáď už o pár rokov

Už onedlho by sa malo začať aj s nadväzujúcou výstavbou ďalšieho úseku rýchlocesty R2. Pôjde o jednu z častí juhovýchodného obchvatu Košíc od Hanisky, respektíve Šebastoviec, do Košických Olšian, na ktorú je určených 165 miliónov eur z eurofondov. Po jej dobudovaní v roku 2025 už budú môcť motoristi využiť diaľnicu D1 Bidovce – Budimír a ďalej až k Ružomberku, kde sa v tom čase má stavať posledný chýbajúci úsek tejto dopravnej tepny na Slovensku od Bratislavy do Košíc. Primátor doplnil, že teraz je už rad na slovenskej vláde, aby splnila svoj sľub a začala stavať.

„Viackrát som na túto tému hovoril s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (Sme rodina) a viem, že už nepotrvá dlho a začne sa so samotnou výstavbou. Verím, že najneskôr o štyri roky sa výrazne odľahčí aj doprava v celom meste, keďže tisíce tranzitujúcich osobných a nákladných áut sa po dostavbe tohto úseku úplne vyhnú Košiciam. Obmedzením emisií sa zlepší životné prostredie a skvalitní aj život obyvateľov vo viacerých mestských častiach. Takisto sa zvýši rýchlosť a bezpečnosť premávky, a dúfame, že aj nehodovosť najmä pri Moste VSS, kde aj drobné ťuknutie dokáže negatívne ovplyvniť dopravu v celých Košiciach,” dodal Polaček.