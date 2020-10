Web, ktorý vás vráti 20 rokov do minulosti: Simuluje pomalý internet, ktorý fungoval v 90. rokoch

Mladšie ročníky ho dnes považujú za samozrejmosť, no internet tu s nami nebol odjakživa a nie všade k nemu bol vždy prístup. To, ako vyzeral internet kedysi, si teraz môžete pripomenúť vďaka webu jedného šikovného programátora.

21. storočie je plné moderných technológií a nesie sa aj v znamení inovácií tých, ktoré už poznáme. Život nám uľahčujú rôzne smart zariadenia, bez ktorých si už pomaly ani nezapneme televízor či neuvaríme večeru. Internet ľudstvo nepochybne zmenil, nebyť však neustáleho vývoja, zrejme by sme na rýchle fungovanie niektorých zariadení mohli celkom zabudnúť.

To, ako vyzeral internet v minulosti si mnohí z nás ešte dodnes živo pamätajú. Vďaka novému webu, ktorý vymyslel jeden programátor, si tieto časy môžete opäť pripomenúť, píše web Unilad.

Web, ktorý pripomína internet 90. rokov

Super rýchly a takmer za každých okolností fungujúci internet je dnes bežnou realitou a z mladších generácií si len málokto dokáže predstaviť, že kedysi mal presne opačné vlastnosti. Načítavanie webových stránok vďaka dial-up internetu fungovalo extrémne pomaly a trvalo aj dve minúty, kým na webe načítalo jeden (!!!) priložený obrázok.

Internet v 90. rokoch minulého storočia bol o nesmiernej trpezlivosti, no to si mnohokrát uvedomíme až teraz, keď nám stránky načítava mihnutím oka. V minulosti to bolo celkom inak – internet nebol prístupný na každom kroku, mobilné telefóny o pripojení naň mohli len snívať a rovnako tak aj ostatné zariadenia. Dnes je už ale všetko inak a na to, ako fungoval internet v bežnej domácnosti kedysi, sme radšej zabudli. Teraz si ale tieto časy môžeme pripomenúť vďaka šikovnému web dizajnérovi, ktorý naprogramoval internetovú stránku, ktorá sa načítava rovnako pomaly, ako to robil internet kedysi.

Stránku načíta na 100 % za niekoľko minút

Užívatelia internetu, nech majú akokoľvek rýchle pripojenie, tak môžu zažiť to, čo často zažívali ich rodičia – extrémne dlhé načítavanie jednej stránky. Web s názvom slowww.ml sa v ľubovoľnom prehliadači načítava rýchlosťou 175 bitov za sekundu, čiže na plnohodnotné prehliadanie jeho hlavnej stránky si budete musieť počkať nie niekoľko sekúnd, ale minút.

Tvorcom webu je Terence Eder, ktorý chcel najmä mladším ročníkom ukázať, ako internet vyzeral kedysi a že nie vždy bol samozrejmosťou. No aj napriek jeho technologickým nedostatkom boli všetci v nemom úžase, keď ho mohli využívať.

Jeho web je zároveň aj užitočným vzdelávacím nástrojom, ktorý ponúka pohľad na to, čo všetko stálo za vytvorením celkom obyčajného a dnes jednoducho vyzerajúceho webu.

Bol mimoriadne drahý

Ako vo svojom článku k tejto téme podotkol web IFLScience, tak nech internet v minulosti vyzeral akokoľvek zastarane, bol dokonca aj podstatne drahší, ako je dnes. Len modem s prenosovou rýchlosťou 28,8Kbps stál takmer 520 dolárov. Dnes za omnoho nižšiu sumu sa vieme dostať k zariadeniam s prenosovou rýchlosťou niekde medzi od 11 Mbps do 50Mbps. A to sa už skutočne nedá porovnávať.