Vznikne pokračovanie Game of Thrones zamerané na Jona Snowa. Urobili chybu, mali sa sústrediť na túto postavu

Už ubehol nejaký ten čas odkedy sa na obrazovkách objavila posledná časť milovaného a oslavovaného seriálu Game of Thrones. A môžeme sa zhodnúť na tom, že mnohých poriadne nahnevala. Ak ste fanúšikmi tohto hitu, máme pre vás dobrú správu. Môžete sa tešiť na sequel Game of Thrones, ktorý bude sústredený na obľúbenú postavu Jona Snowa, exkluzívne o tom informuje The Hollywood Reporter.

Americkému magazínu sa podarilo získať unikátne informácie o príprave pokračovania seriálu z dielne HBO. Bude priamo nadväzovať na udalosti po skončení 8. série Game of Thrones.

Ak zalovíte v mysli, môžete si spomenúť na niekoľko podstatných detailov o postave Jona Snowa. Zistil, že je možným dedičom Železného trónu a v závere zabil svoju lásku Daenerys Targaryen, aby jej zabránil v páchaní ďalšieho zla.

Má ešte čo povedať?

Pokračovanie Game of Thrones by sa malo zameriavať práve na jeho postavu. Do jej úlohy sa vracia aj samotný Kit Harington, čo je nepochybne dobrou správou. Screenrant ale upozornil na dôvod, prečo nemusí byť spin-off Jona Snowa najlepším nápadom.

Najväčšiu prekážku vidí v samotnom búrlivo diskutovanom konci. O jeho postave už bolo navyše vypovedané zdanlivo veľa. V priebehu ôsmych sérií mala jasný vývoj, dokonca zomrela a vstala z mŕtvych. Prečo teda nedať príležitosť radšej niekoho inému, kto sa má kam posunúť a divákom čo povedať?

Jon verzus Arya

Podľa portálu Screenrant by bola ideálnou voľbou napríklad postava Arye, ktorá bola medzi divákmi rovnako obľúbená a nepochybne sa ešte má kam vyvíjať a dospievať.

Ak by sme sa toho niekedy v budúcnosti dočkali, bolo by to nepochybne zaujímavé. Nechajme sa ale prekvapiť a zatiaľ sa sústreďme na to, čo prinesie pokračovanie s Jonom Snowom v hlavnej úlohe.