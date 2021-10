Výzva pre každého milovníka nugetiek. Firma vám teraz za ich jedenie ponúka výplatu viac ako 1000 eur

Za jedenie kuracích nugetiek môžete získať 1000 libier (cca. 1 200 eur) – a je to ponuka, ktorá je rovnako úžasná, ako znie.

Ako píše portál Indy 100, Birds Eye prinieslo ponuku na pozíciu “chief dipping officer”. Táto pozícia je samozrejme výmyslom firmy a nezastupuje reálne povolenie – ale ak do tejto funkcie dostanete, dostanete ročnú zásobu nugetiek. Výmenou za túto ponuku je motivačný list, v ktorom vysvetlíte, prečo sa na túto pozíciu hodíte práve vy.

Rok prísunu nugetiek

Reklama, v ktorej firma ponúka túto pozíciu, hovorí o tom, že “chief dipping officer” sa zároveň stane vedúcou figúrou “dedicated dipping department”, alebo oddelenia vyhradeného na dipping, a podriadi sa “kuracej čarodejnici zo západu” (the Chicken Witch of the West).

Dippers je druh úpravy kuracieho mäsa, s ktorým sa veľa Slovákov nestretlo, ale referuje k úprave kuracieho mäsa na malé kúsky, ktoré ale nie sú rozmixované tak na jemno, ako nugetky – textúra je oveľa tvrdšia, a práve preto je potrebné použiť pravé kuracie mäso – v nugetkách sa toto mäso občas nahrádza lacnejšími alternatívami či menej kvalitnými kúskami kuraťa. Názov dippers tiež referuje k mäsu, ktoré je určené na ponáranie (ang. dipping) do omáčky.

Celý názov ponuky uverejnila firma ako: „Birds Eye hľadá Chief Dipping Officer (CDO).”

„Vieš, aký je rozdiel medzi dippers a nugetkami? Si odborným znalcom na omáčky? Máš neukojiteľnú vášeň pre kuracie dippers?” pýta sa firma.

„Pozícia Chief Dipping Officer si vyžaduje jednotlivca s mimoriadnou vášňou pre kuracie Dippers a schopnosťami identifikovať perfektný dip, ktorý bude vyhovovať celej rodine.“ V reklame sa uvádza, že víťaz bude vymenovaný za čestného veľvyslanca značky Birds Eye Chicken Dippers a bude radiť ostatným fanúšikom najlepšie techniky a trendy v naberaní omáčky.

Pokračuje: „Očakáva sa, že budete schopný oceniť textúru a chuť mäsa – budete to potrebovať pri pomáhaní “The Chicken Witch of the West” v prinášaní mágie do jedál. Správny kandidát musí byť odhodlaný vykonávať bezchybnú prácu.“