Využil dieru v zákone, postavil si vlastný štát. Talian si splnil sen, netrvalo to však dlho

Každý z nás si určite aspoň raz predstavoval, ako by bol prezidentom a riadil svoj vlastný štát. Zatiaľ, čo pre drvivú väčšinu ľudí ide o nikdy nenaplnenú predstavu, Talian Giorgio Rosa si v roku 1968 povedal, že sny sa majú plniť a založil štát s názvom Rose Island.

Písal sa rok 1958 keď sa taliansky inžinier Giorgio Rosa rozhodol, že využije dieru v zákone a založí si vlastný štát. Republic of Rose Island vznikol o 10 rokov neskôr, mal rozlohu 400 metrov štvorcových a nachádzal sa v Adriatickom mori. Ide o legendárny príbeh muža, ktorý si splnil sen.

Štát bol lokalizovaný približne 12 kilometrov od pobrežia Rimini, čiže mimo talianskej jurisdikcie. Išlo o územie nikoho, kde nemal kto zabrániť v založení štátu. Oficiálny vznik štátu sa datuje na 24. jún 1968. Rosa sa sám vymenoval prezidentom, vytvoril vlajku, na ktorej sa nachádzali 3 ruže a založil vlastnú menu.

Vila na pilieroch

Keďže sa tu ale široko-ďaleko nenachádzalo nič len more, Rosa sám zafinancoval postavenie konštrukcie. Išlo o vilu na pilieroch, ktorá stála na vode. Táto vila sa nachádzala vo výške 26 metrov nad morským dnom, čo bránilo poškodeniu od prípadných vĺn.

Vo vnútri ste mohli nájsť reštauráciu, bar, obchod so suvenírmi, či dokonca poštu. Správa o ostrove plnom zábavy a bez akýchkoľvek zákonov sa medzi ľuďmi rýchlo rozšírila. Z Rose Island sa razom stala populárna turistická atrakcia a konali sa tu rôzne párty.

Pri stavbe sa myslelo na všetko. Pod budovou sa dokonca nachádzal 280 metrov hlboký vrt, ktorý ju zásoboval pitnou vodou. Na streche zas boli rôzne antény, pomocou ktorých sa dalo komunikovať s pobrežím.

Úradom sa to nepáčilo

To sa, samozrejme, nepáčilo talianskych úradom a hľadali spôsoby, ako to celé zrušiť. Iba 55 dní od otvorenia policajti tento mikroštát zhabali, čo znamenalo koniec všetkej zábavy. Hoci Rosa protestoval, nič mu to nebolo platné a vo februári 1969 sa armáda rozhodla zdemolovať stavbu pomocou výbušnín.

Táto udalosť sa zapísala do histórie. Išlo totiž o jediný „národ“ v histórii, na ktorý Taliansko vojensky zaútočilo, vyhralo a privlastnilo si jeho územie. Píše o tom portál Visit Rimini. Giorgio Rosa bol síce v plnom práve, no nepomohlo mu to.

Podľa vyjadrení jeho syna Lorenza pre Sky News sníval jeho otec o tom, že bude kráľom vo svete bez pravidiel a so zákonmi, o ktorých bude rozhodovať on sám. Tento sen sa mu na pár dní podarilo splniť. Postavenie toho ostrova nechtiac ovplyvnilo aj legislatívy štátov. Tie sa po talianskom fiasku rozhodli rozšíriť svoje hranice na mori, aby mali jednotlivé vlády väčšie právomoci.

Filmové spracovanie

Filmové spracovane tohto neuveriteľného príbehu môžete nájsť na streamovacej službe Netflix po názvom Rose Island. Na portáli ČSFD dostala snímka hodnotenie 72 %, čo ju jednoznačne radí medzi vysoký nadpriemer.

Režisér Sydney Sibilia v spomínanom rozhovore povedal, že keď prvýkrát stretol Rosu, spýtal sa ho, prečo to všetko urobil. Jeho odpoveď bola prostá: „Prečo nie?“. Giorgo, žiaľ, krátko na to umrel a príliš nemohol ovplyvniť natáčanie.

Filmári sa snažili o čo najvernejšie spracovanie podľa pôvodných projektov, novinových článkov, fotografií a rôznych nahrávok. Podľa producenta Mattea Rovera sa im to ale podarilo „len“ na 85 %. Vo filme napríklad tvrdia, že Rosa postavil ostrov za krátky čas. V skutočnosti mu to však trvalo skoro 10 rokov. Ďalej Giorgio vo filme bojuje o srdce Gabrielly. V skutočnosti už ale boli v tom čase dávno manželmi.