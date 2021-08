Vypadávanie zubov či padanie. Vedci vysvetľujú, prečo sa nám niektoré sny vracajú po celý život

Možno si napríklad pamätáte sen, v ktorom ste padali a zrazu ste sa prebudili zo spánku s nepríjemným trhnutím. Alebo ste niekam bežali, no všetko naokolo vás spomaľovalo a vy ste nemohli bežať dosť rýchlo. Niektorým ľuďom sa dokonca rovnaký sen sníva aj viackrát. Vedci vysvetľujú, čo tento jav zapríčiňuje.

Prečo sa niektoré sny opakujú?

Vedeli ste, že až dve tretiny populácie majú opakujúce sa sny? Ľuďom sa často sníva napríklad to, že zabudli prísť do školy či do práce, že im vypadávajú zuby alebo sa ocitli na verejnosti nahí, píše portál The Conversation. Odkiaľ sa však opakujúce sa sny berú? Odborníci už nejaký čas pracujú s teóriou, že sú odrazom konfliktov, ktoré prežívame v skutočnosti.

Opakujúce sa sny sa často objavujú najmä v čase, keď sme veľmi vystresovaní, informuje APA. Neraz sa v nich opakuje nielen téma (napríklad nahota na verejnosti), ale aj konkrétny príbeh. Aj keď sen každého človeka je individuálny a jedinečný, v niektorých kultúrach či obdobiach sa neraz vyskytujú u ľudí sny s rovnakou témou.

Vo väčšine opakujúcich sa snov prevládajú negatívne emócie, strach, smútok, hnev či pocit viny. Viac ako polovica snov zahŕňa scenáre, kedy sa človek ocitá v nebezpečenstve. Objaviť sa však môžu aj sny s pozitívnym nábojom. Často sa opakujú napríklad sny, kedy človek lieta, objaví vo svojom domove novú miestnosť alebo erotické sny.

Mozog môže na udalosti reagovať metaforami

Neraz sa sny objavia v detstve a opakujú sa až do dospelosti. Inokedy sa na čas vytratia a opakujú sa až po niekoľkých rokoch. Prečo je však občas náš mozog ako pokazená platňa a prehráva tie isté sny stále dookola? Odborníci si myslia, že sny nám pomáhajú regulovať emócie a ľahšie sa prispôsobiť náročným situáciám. Emócie prežité v snoch by nám mali pomôcť s bolestivými zážitkami, ktoré prežívame v realite.

Ak sa sen opakuje, môže to znamenať, že sme danú udalosť stále dostatočne nespracovali a myseľ má potrebu venovať sa jej naďalej. Opakujúce sa sny sa často spájajú s pocitom psychickej nepohody a celkovej nespokojnosti. Môžu sa objaviť, ak človek trpí úzkosťou či depresiou. Akonáhle však vnútorný konflikt pominie a človek sa cíti lepšie, pominie zvyčajne aj sen.

Opakujúce sa sny sú neraz metaforou toho, čo sa deje v skutočnom živote. Napríklad, ľuďom, ktorí boli zneužívaní, sa často vracajú sny o tsunami. Môžu reprezentovať pocity paniky a bezmocnosti. Pocity zahanbenia zas môže reprezentovať sen, v ktorom sme nevhodne oblečení, sme nahí na verejnosti alebo nedokážeme nájsť verejnú toaletu.

Môže to byť evolučný pozostatok

Niektorí odborníci si myslia, že je to evolučný pozostatok. Napríklad, ak sa nám opakovane sníva, že unikáme pred nebezpečenstvom, takýto sen nám umožňuje nacvičiť si, čo by sme mali urobiť, ak sa v takej situácii naozaj ocitneme. Niektoré sny zas môžu reprezentovať čo, čo naše telo reálne pociťuje. Napríklad, ak sa nám sníva, že nás bolí zub, nemusí to byť metafora. Môže to znamenať napríklad to, že v spánku škrípeme zubami alebo ich silno zatíname, píše štúdia publikovaná v časopise Frontiers in Psychology.

Ak sa nám teda sníva o tom, že nevieme nájsť verejnú toaletu, môže to byť reakcia tela na to, že sa nám chce močiť. Ak sa nám sníva o tom, že sme nahí na verejnosti, možno sa nám len v spánku vyhrnulo pyžamo. Ako opakujúci sa sen zmeniť? Vyskúšať môžete vizualizáciu. Predstavte si sen tak, ako sa odohráva a potom zámerne prepíšte jeho záver tak, aby bol pozitívnejší. Alebo sa pokúste zamyslieť nad tým, čo vás ovplyvňuje v skutočnom živote.