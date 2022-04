Vymeňte smetiak za FoodCycler: Je až neuveriteľné, čo dokáže spraviť s odpadom za pár hodín!

Viete si predstaviť, že sa váš kuchynský odpad a zvyšky jedál zmenia na niečo užitočné priamo u vás doma len stlačením jedného gombíka? Pozrite sa, ako si s tým poradím FoodCycler!

Ešte nikdy doteraz sme nemali toľko možností, ako si poradiť s odpadom, ako dnes. Máme kontajnery na papier, plasty, sklo, olej, dokonca niekde už aj na bioodpad. Plastové fľaše sú zálohované, takže ich spracovanie je ešte jednoduchšie. Máme množstvo dostupných spotrebičov a zariadení, ktoré nám pomáhajú byť ohľaduplnejší voči prírode, aby si aj naše deti mohli vychutnávať prechádzku v lese a spev vtákov.

Najviac odpadu tvoríme z obalov a v kuchyni. Riešením je nakupovanie v bezobalových obchodoch – no nie každému je takáto možnosť dostupná. Fľaše z balenej sýtenej vody nám už doma zavadzať nebudú, ak ich vymeníme za niektorý SodaStream, s ktorým budeme mať vždy dosť čerstvej vody s bublinkami ostrými alebo jemnými presne tak, ako to máme radi. Ale čo s kuchynským odpadom? Čo robiť s nedojedenými zvyškami jedál, s vaječnými škrupinami, hydinovými kosťami, šupami z ovocia a zeleniny? Záhradkári majú kompost, ale v mestách musíme tieto veci jednoducho hádzať do smetiak. Naozaj musíme?

Namiesto smetiaka FoodCycler

FoodCycler od SAGE je inovatívny produkt kanadských vývojárov, ktorý sa veľmi rýchlo ujal na svetovom trhu a dostupný je už aj na Slovensku. Ide o absolútne prelomový typ v kategórii domácich kompostérov. Kuchynský odpad sa zbiera do hermeticky uzavretého vedierka a po jeho naplnení vznikne z odpadu za 3 – 6 hodín kôpka sterilného substrátu. FoodCycler za pár hodín zrecykluje až o 80 % takmer všetok organický kuchynský odpad, ktorý by inak putoval do smetí, pričom neprodukuje žiadne plyny ani zápach.

Pozrite si video, ako FoodCycler pracuje:

Spracuje odpad rastlinného aj živočíšneho pôvodu, takže ním vyriešite:

Zvyšky mäsa, rýb, morských plodov a hydiny vrátane kostí

Zvyšky ovocia a zeleniny

Obilniny

Syry a mliečne výrobky

Fazule, semienka a iné strukoviny

Hydinové a rybacie kosti

Kávovú usadeninu aj čajové vrecká

Vajcia a škrupiny od vajec

Zvyšky krmiva pre domáce zvieratá

FoodCycler odbúrava povinnosť vynášať smeti, preto je ideálny pre ľudí, ktorí nemôžu mať tradičný kompostér a aj pre ľudí hendikepovaných, chorých a pre seniorov. FoodCycler je určite spotrebič, ktorý skutočne prispieva k čistejším domácnostiam aj k čistejšej prírode.

Tip: V 53 predajniach PLANEO Elektro a na planeo.sk nakúpite vždy za skvelé ceny a akcie!