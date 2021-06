Vymeň s kamarátmi pneumatiky na monoposte od Red Bullu a vyhraj lístky na F1. Jedinečná akcia začína už dnes

To znamená, že si budeš môcť skúsiť, aké je to vlastnými rukami vymieňať kolesá na reálnom šasi formuly pomocou skutočných nástrojov na to určených a používaných priamo v boxoch F1. Tento zážitok na teba čaká v niekoľkých lokalitách po celom Slovensku. Stačí sa dopredu registrovať, doraziť vo vybraný čas a ukázať, čo spolu s tvojím tímom dokážete!

V piatich mestách Slovenska

Ak ti dnešný termín či miesto nevyhovuje, tak Red Bull Pit Stop Challenge zavíta zajtra 9. júna do Trnavy na Ulici Jána Bottu 25, 11. a 12. júna to bude Spišská Nová Ves na Elektrárenskej 1, 13. júna v Košiciach v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM a potom 24. júla v Štúrove na Ulici Svätého Štefana 40 a nakoniec 25. júla v Bratislave v Rafinery Gallery. Viac info o termínoch a miestach nájdeš tu.

V rámci Red Bull Pit Stop Challenge Live budú účastníci v 4-členných tímoch súťažiť na rýchlosť vo výmene dvoch kolies pripravenej formuly. Reálne šasi vážiace 880 kg, nástroje od majstrov z Red Bull Racing Honda a vaše zlaté ručičky. Ak budete rýchlejší, ako súperi, vyhrávate. A že je teda o čo hrať!

Lístky na zájazd na F1

Najrýchlejšie tri tímy na každej zastávke získajú Red Bull Racing Honda merchandise a zásobu energie, no zároveň je tu ešte aj hlavná cena – lístky na zájazd na veľkú cenu F1 pre všetkých členov tímu! Termín a lokalita budú upresnené podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Počas pretekov F1 sa o zastávku v boxoch stará až 20-členná posádka vyškolených mechanikov. Traja majú na starosti každé koleso, dvaja dvíhajú monopost a zvyšok rieši ďalšie detaily, ktoré treba doladiť. Tím si svoje „operácie“ trénuje niekoľko tisíckrát za sezónu, až kým sa mu to nestane absolútne prirodzeným úkonom, ako choreografia tanečníkov baletu – akékoľvek zdržanie v rámci rutiny, aj desatinka sekundy, môže tím stáť pódium alebo body.

Prezutie pneumatík si však môžete skúsiť aj v hre na webe Red Bullu. Nielen v offline, ale aj online súťaži zabojujete o merchandise Red Bull Racing a najrýchlejší z najrýchlejších získajú aj lístky na preteky F1.