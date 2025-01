Vylúčený Šalitroš: Musel som sa ísť vyvracať z toho, ako som hlasoval. Bojím sa o svoju bezpečnosť

V strane Hlas-SD sa pred niekoľkými mesiacmi sformovala štvorica „rebelov“, ktorí nesúhlasia s krokmi strany ani vládnej koalície. Jedným z nich je Radomír Šalitroš, ktorého strana v piatok 24. januára spoločne so Samuelom Migaľom vylúčila.

Kým šéf strany Matúš Šutaj Eštok toto rozhodnutie odôvodnil tým, že poslanci žiadali vysoké funkcie, a preto museli z Hlasu-SD odísť, Šalitroš to popiera. Podobné stanovisko zaujal aj Migaľ.

Vylúčený poslanec v rozhovore pre denník Korzár povedal, že jeho plánom nie je zničiť stranu, pretože tá sa zničí sama. Spomína gestapácke praktiky, silný vplyv prezidenta Petra Pellegriniho, hovorí o tom, čo si myslí o odvolávaní šéfa PS Michala Šimečku a priznal, že ľutuje podporu niektorých zákonov.

Okrem toho priznáva, že za niektoré zo zákonov, pod ktorými je jeho meno, by dnes už nezahlasoval. Ako sám priznáva, po tom, ako za ne „zdvihol ruku“, mu bolo nevoľno. Konkrétne ide napríklad o Trestný zákon, STVR, či Fond na podporu umenia.

„To sú presne zákony, pri ktorých som sa musel ísť vyvracať z toho, ako som hlasoval. Robil som to vedome, nezbavujem sa zodpovednosti. No do veľkej miery to bolo tým, že som bol ešte v politike neskúsený a reálne som chcel, aby strana bola jednotná a koalícia súdržná,“ povedal.

Prišli nezhody a útoky

Šalitroš spomína nielen na prvotnú nepohodu v strane Hlas-SD, ale aj na moment, kedy začal cítiť strach o svoju rodinu. Útoky voči štvorici poslancov podľa neho začali v momente, kedy nehlasovali za odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu.

„Celý útok na pána Šimečku bol nie naňho, ale na jeho rodinu, tam smerovali hlavné výčitky. My politici musíme zniesť často aj ostrú kritiku, ale útok na rodinu je u mňa cez čiaru. Vtedy za odvolanie pána Šimečku nehlasoval Roman Malatinec, Samuel Migaľ a ja. To bol zlomový bod. Vtedy začali rôzne útoky na naše osoby, ktoré skôr pripomínajú 90. roky. Hovorím im gestapácke metódy,“ hovorí.

Ďalší bod zlomu nastal, keď podpredseda národnej rady Andrej Danko vykázal poslankyňu PS Luciu Plavákovú z pléna pre nálepky na počítači. Keď sa jej Šalitroš zastal, „gestapáckych nátlakov“ podľa neho pribudlo.

Poslanec hovorí tiež o tom, že zaznamenal zvýšený záujem bezpečnostných zložiek a aj iné nepríjemné záležitosti, ktoré sa diali nielen jemu, ale aj jeho rodine. „Ťažko mi je to konkretizovať, lebo hneď by som musel nabehnúť na políciu a je to, ako keby ste chceli po zlodejovi, aby vyšetril krádež. Nechcem nikoho urážať, ale je to ten stav,“ myslí si a dodáva, že sa bojí o svoju bezpečnosť.

Šalitroš priznáva, že mal od strany dostať ponuku stať sa štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva, a keď to odmietol, neskôr dostal ponuku stať sa štátnym tajomníkom na ministerstve školstva. „Bola to však ponuka krvavého diamantu, kde mi komunikovali, že strana Hlas sa rozhodla, že jedného namotivujú, ale dvoch – troch musia potrestať. Cukor a bič,“ spomína.