Vyhlásili najlepšiu optickú ilúziu za rok 2020: Schröderovo schodisko vám zamotá hlavu

Jeho súčasťou bolo aj niekoľko zaujímavých optických ilúzií, spomedzi ktorých sa podarilo vybrať tú najlepšiu. Dokážete určiť, kam smeruje toto schodisko?

Hlavu vám zamotá 3D Schröderovo schodisko

Ak by ste o tom náhodou ešte nevedeli, každý rok sa koná súťaž o tú najlepšiu optickú ilúziu s názvom Best Illusion of The Year Contest. Víťazom roka 2020 sa stalo tzv. 3D Schröderovo schodisko, ktoré premieňa klasickú 2D ilúziu na komplexnú ilúziu v 3D priestore. Ako píše portál Science Alert, autorom ilúzie je japonský iluzionista Kokichi Sugihara, ktorý si uznanie vyslúžil už niekoľkokrát.

Klasické Schröderovo schodisko bolo prvýkrát publikované ešte v roku 1858 nemeckým vedcom Heinrichom G. F. Schröderom, neskôr ho však upravil a do svojho diela zakomponoval holandský umelec M. C. Escher. Základom pôvodnej 2D ilúzie je schodisko pri pohľade zhora, pozorovateľ však čoskoro zistí, že schodisko je možné vnímať dvomi spôsobmi — zhora ale aj zdola.

Ak chcete schodisko vidieť inak, stačí ho obrátiť hore nohami. Bude to však fungovať len na zlomok sekundy. Potom sa totiž naša myseľ prispôsobí a opäť budeme schodisko vnímať tak, ako predtým. Sugihara posunul úroveň optickej ilúzie o stupeň vyššie a vyrobil jej trojdimenzionálnu kartónovú verziu.

Všetko je inak, ako sa zdá na prvý pohľad

Podobne ako v predošlom prípade, aj toto schodisko je možné interpretovať dvomi rôznymi spôsobmi, pričom percepcia sa mení, keď sa schodisko vertikálne posunie o 180 stupňov. Aj v tomto prípade nás však vlastný zrak tak trochu klame. Prostredníctvom portálu ISC Sugihara vysvetľuje, ako schodisko vyrobil pre prípad, že by ste si 3D schodisko chceli doma zostaviť aj vy a otestovať ilúziu „na vlastnej koži“.

Schodisko totiž v skutočnosti nie je schodiskom a papierová konštrukcia je plochá. Sugihara však šikovne zvolil tiene a farby tak, aby oklamal mozog každého, kto sa na ilúziu pozrie. Náš mozog sa nám totiž snaží vnímanie sveta uľahčiť, vytvorí teda predpoklad, že tam, kde je tieň, je aj nejaká hĺbka v priestore. Ilúzia je ešte zaujímavejšia, ak ju v správnom uhle umiestnite pred zrkadlo. Uvidíte 3D schodisko smerujúce nahor, ale aj nadol zároveň.

Na druhom mieste v súťaži sa umiestnila optická ilúzia, ktorá pozorovateľa prinúti myslieť si, že vidí zrkadlový odraz predmetu. V skutočnosti sa však pozeráme na dva identické predmety oddelené dreveným rámom, žiadne zrkadlo medzi nimi nie je. Tretiu priečku obsadila zvláštna ilúzia, pri ktorej sa na prvý pohľad zdá, že autor do mriežky zakreslil pomerne jednoduché 3D tvary. Pri bližšom skúmaní však zistíte, že je všetko inak, ako sa zdá na prvý pohľad.