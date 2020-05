Vydry sa hrajú s kameňmi, keď sú hladné. Keď očakávajú jedlo, tešia sa na

Vydry sa hrajú s kameňmi, keď sú hladné. Tvrdí to nová štúdia, ktorá skúmala toto správanie zvierat. Mari-Lisa Allison z University of Exeter a jej kolegovia uviedli, že svoje zistenia musia ďalej skúmať. „Zdá sa, že je to spúšťač ich správania. Očakávajú jedlo a tešia sa naň. Presná motivácia ich správania je však stále záhadou,“ uviedla.

Výskumníci sa zamerali na vydry v troch parkoch a zoologických záhradách vo Veľkej Británii. Tím zaznamenal 12-hodinové pozorovanie 48 vydier dvoch rôznych druhov a pri oboch zistili, že vykazujú „dva rôzne typy žonglovania“.

Ďalšia analýza preukázala, že s kameňmi sa hrali jedince každého veku

U mladších predpokladajú, že ich správanie súvisí s vývojom motorických zručností. Staršie jedince sa týmto spôsobom zas zrejme snažia predísť poklesu kognitívnych schopností. Tieto predpoklady však tiež treba ešte ďalej skúmať.

Odborníci takisto zistili, že vydry sa hrali s kameňmi častejšie, keď dve alebo viac hodín nedostali potravu. Tím tvrdí, že to potvrdzuje predchádzajúce predpoklady, podľa ktorých vydry vykonávajú pri „žonglovaní“ obratné pohyby, ktoré by vykonávali pri extrahovaní mäsa z mäkkýšov.

Skúmanie nepreukázalo, že by hra s kameňmi zlepšila ich schopnosti

Odborníci dali vydrám do nádob nasekané mäso či tenisové loptičky medzi dve plastové tehly, no experimenty nenaznačili, že by vydry, ktoré sa častejšie hrali s kameňmi, vedeli lepšie vyriešiť problém.

„Vydry sú úchvatné a žonglovanie s kameňmi patrí medzi ich najzaujímavejšie prvky správania. Táto štúdia dokázala prebádať a opísať niektoré rozdiely v tomto správaní medzi jednotlivcami, no zatiaľ presne nevieme, prečo sa vydry hrajú s kameňmi,“ uzavrela správu Elizabeth Chadwick z Cardiff University.