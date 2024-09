Východ Slovenska potrápili búrky s krupobitím, na niektorých miestach stále platia výstrahy. Takéto počasie nás čaká

Po extrémnych dňoch sa počasie na Slovensku do istej miery stabilizovalo. Niektorými regiónmi sa však prehnali aj búrky, ktoré so sebou priniesli krupobitie. Ako informuje portál iMeteo.sk, stalo sa tak na krajnom východe krajiny a nad Tatrami.

Ako ďalej portál uviedol, búrky prinášajú aj menšiu bleskovú aktivitu, do okolia Prešova dokonca priniesli krupobitie. Noc by mala byť pokojná, objaviť sa by sa mohli iba občasné prehánky. Podobné počasie očakávame na Slovensku aj počas štvrtka. Napriek tomu u nás ostávajú stále v platnosti aj výstrahy.

Na západe Slovenska platia hydrologické výstrahy prvého a tretieho stupňa pred povodňami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe. Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí v okresoch Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky-juh, Skalica, Senica a Malacky. Prvý stupeň výstrahy pretrváva v okrese Pezinok.