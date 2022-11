Priznal sa: Všimol si odpojený voľný kábel, chcel ho zapojiť. Tento poslanec z klubu OĽANO ochromil chod parlamentu

Schôdza Národnej rady (NR) SR, ktorú minulý týždeň prerušili pre kybernetický incident, bude pokračovať v utorok 8. novembra od 9.00 h. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na stredajšej tlačovej konferencii. Dodal, že v tejto súvislosti už podali trestné oznámenie a polícia vyšetruje, či incident spôsobila nedbanlivosť alebo úmysel.

Nešlo o úmysel

Incident spôsobil poslanec Róbert Halák (OĽANO), upozornil na to portál Noviny Plus, Halák to potvrdil pre TASR. Tvrdí, že nešlo o úmysel, a chybu si priznal. Keďže si všimol odpojený voľný kábel, chcel ho zapojiť.

„Nevidel som to celé, videl som, že je voľný kábel, podvedome som ho zapojil počas diskusie s kolegami. Vôbec som si neuvedomil, že som uzavrel nejaký okruh. Zavrel som skrinku a vôbec som to neriešil,“ povedal pre TASR. Doplnil, že v tejto súvislosti bol vypovedať ešte v piatok (28. 10.) na polícii. Vyvodenie zodpovednosti od neho zatiaľ klub OĽANO nežiadal.

Šéf parlamentu priblížil, že problém sa začal o 10.43 h vo štvrtok (27. 10.), teda ešte pred hlasovaním, a následne začali kolabovať jednotlivé systémy. „Vo vnútornom segmente počítačovej siete bola identifikovaná nadmerná neželaná komunikácia. Prejavovalo sa to vysokým zaťažením systémových zdrojov na úrovni CPÚ na jednotlivých počítačoch,“ uviedol Kollár a priblížil ďalšie technické parametre incidentu.

Parlament zablokovala banalita

Deklaroval, že v NR SR budú aplikované všetky odporúčania Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Podľa vlastných slov si dal Kollár vypracovať správu, prečo nebol chránený ten konkrétny bod, na ktorom problém nastal. Pýta sa, ako je možné, že takáto banalita zablokovala celý parlament a priebeh schôdze. Po vyhodnotení situácie zaujme stanovisko. Ak sa potvrdí úmysel, nevylúčil vyvodenie zodpovednosti.