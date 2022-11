Žiadny hackerský útok na parlament nebol: Jeden poslanec iba zle prepojil káble, Kollár podáva trestné oznámenie

V Národnej rade SR (NR SR) nešlo o hackerský útok, ale o zle prepojené káble. Informoval o tom dnes na tlačovej konferencii predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Ako povedal, spôsobil to jeden poslanec, ktorého nebude menovať, pretože to vyšetruje polícia.

„Podali sme trestné oznámenie, venuje sa tomu polícia, ktorá musí preveriť, či to bol úmysel, alebo sa len niekto nudil. Z môjho osobného pohľadu si myslím, že tam určite nebol úmysel,“ povedal Kollár. Vo štvrtok budú technici hlasovací systém testovať a parlament bude pokračovať v rokovaní v utorok 8. novembra o 9:00.

Poslancov čaká hlasovací maratón

Kollár chce preto navrhnúť, aby vždy po hodine bola 15 minútová prestávka, pretože poslanci musia byť pri takomto množstve hlasovaní veľmi pozorní.

Technici problém zaznamenali 27. októbra o 10:43 vo vnútornom segmente počítačovej siete. Odbor informačných a komunikačných technológií Kancelárie NR SR zistil, že príčinou problému bol „nevhodný manažment redundantných prepojení lokálneho uzla siete, zloženého z viacerých prepínačov“.

Poslanec Mizík to zrejme nebol

Predseda parlamentu nechcel špecifikovať, či problém spôsobil koaličný alebo opozičný poslanec. Povedal však, že to nebol poslanec Stanislav Mizík od kotlebovcov, ktorý je známy svojím výrokom, že nevie pracovať s počítačom.

Problém nastal na jednom konkrétnom uzle, kde zasadal kultúrny výbor. „Ja sa divím, že takáto banalita mohla vyblokovať celý parlament. Uzlov je okolo tisíc v NR SR. Tento uzol nebol chránený, dal som si vypracovať správu, prečo nebol chránený,“ uviedol Kollár s dodatkom, že dôsledky vyvodí na základe toho, čo sa dozvie v správe. Ostatné výbory boli podľa jeho slov chránené.

Informáciu o možnom hackerskom útoku dostal predseda parlamentu od technikov, preto považoval za potrebné ju oznámiť poslancom. Zároveň odmietol teóriu strany Sloboda a Solidarita (SaS), že schôdza bola prerušená účelovo z dôvodu, že nebol v pléne dostatočný počet koaličných poslancov.

Pre médiá sa v tomto duchu vyjadrila predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. „V pléne bolo 140 poslancov, takže my sme mali nejakých 72 a všetky zákony by nám prešli. Takže pani Zemanová, týmto vám padla aj táto konšpiračná teória, ale toto by som očakával skôr od iných strán ako SaS,“ skonštatoval Kollár.

Na grémiu sa podľa neho dohodli poslanci napriek celým politickým spektrom s výnimkou SaS, že rokovanie NR SR bude pokračovať v utorok 8. novembra. Liberáli následne šéfa parlamentu verejne vyzývali, aby schôdza pokračovala 2. novembra tak, ako to bolo pôvodne plánované, na čo dnes Kollár reagoval, že „veľmi by chceli rokovať, aby mohli parlament znova zablokovať“.

Zároveň kritizoval celkové správanie SaS v poslednom období. SaS podľa neho nevie, či je strana opozičná alebo koaličná a „už aj opozícia stráca s nimi nervy“. „Toto sme mali s nimi, keď sme ich mali v koalícii. Na niečom sme sa dohodli a vždy bol nejaký problém, vždy to inak pochopili alebo na druhý deň urobili niečo iné. Teraz sa toto prenáša do parlamentu,“ zhodnotil Kollár.

Liberáli kritizovali Kollára

Liberáli na sociálnej sieti napísali, že chaos v parlamente nie je spôsobený len „akože hackerským útokom“, ale tým, ako Boris Kollár vedie schôdzu. „Opakovane sa odkladajú hlasovania, prerušuje sa rokovanie a prepadávajú body. Navyše, Boris Kollár zneužíva svoju funkciu na to, aby manipuloval s parlamentnými procesmi s cieľom ovplyvniť výsledok hlasovania,“ vyjadril sa Branislav Gröhling zo SaS na sociálnej sieti.

Podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina) reagoval, že práve SaS nepochopiteľne necháva prepadnúť vlastné body tým, že poslanci odchádzajú zo sály, keď sú na programe návrhy strany. „Jak splašené zajace vybehovali zo sály, prepadli im všetky body. A v ten istý večer dala pani Zemanová vyjadrenie médiám, že je to strašné, v parlamente je bordel, lebo prepadávajú body. Ja som toto ešte nevidel, že sedím tam, odmietnem rokovať o vlastnom návrhu a ešte idem kritizovať,“ povedal Pčolinský.