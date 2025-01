Všetko stojí a padá na strane Hlas: Jarjabek reaguje na situáciu vo vládnej koalícii, vyjadril sa aj k predčasným voľbám

Minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti kritizoval liberálne a progresívne politiky súčasných svetových lídrov. Podľa jeho slov tieto, politiky v skutočnosti neprinášajú slobodu a pokrok, ale naopak, nátlak a úpadok.

Upozornil na nedávne zdrvujúce porážky progresívcov a liberálov vo svete vrátane USA, Kanady, Nemecka a Francúzska. „Len za posledných pár mesiacov utrpeli progresívci a liberáli zdrvujúce porážky po celom svete. Veľké zmeny dokonca vidíme aj v Rakúsku, kde parlamentné voľby suverénne vyhrala strana, ktorú média vykresľujú ako krajne pravicovú,“ povedal Šutaj Eštok.

Deštruktívna progresívna a liberálna politika je neudržateľná

Podľa ministra, deštruktívna progresívna a liberálna politika je neudržateľná. Spôsobila príliv nelegálnych migrantov, zvýšila rizika teroristických útokov a oslabila svetové ekonomiky. Kritizoval aj „prehnanú zelenú politiku“ a sankcie voči Rusku, ktoré podľa neho poškodzujú konkurencieschopnosť európskych krajín.

Šutaj Eštok tiež zdôraznil, že súčasná sociálno-demokratická a národne ladená vláda na Slovensku nemá alternatívu a varoval pred nebezpečenstvom návratu liberálno-progresívneho režimu. „Každé zaváhanie preto predstavuje nebezpečenstvo pre Slovensko a jeho tradičné hodnoty,“ uzavrel predseda strany Hlas-SD.

Otázka predčasných volieb a stability vlády

Tento vývoj, ktorý nastáva na svetovej politickej scéne, má vplyv aj na Slovensko. Kým Šutaj Eštok rieši na globálnej úrovni neúspechy liberálnych a progresívnych politík, v našej krajine sa stále rieši otázka predčasných volieb a stability vlády.

Či budú alebo nebudú predčasné voľby, záleží v tejto chvíli len od strany Hlas-SD a Slovenskej národnej strany. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol poslanec strany Smer-SD Dušan Jarjabek. Ako dodal, závisí to od toho či si poslanci týchto strán uvedomia v rámci svojich klubov, čo je pre nich to najdôležitejšie – či budú plniť programové vyhlásenie vlády, alebo nebudú. A tam podľa Jarjabka žiadny kompromis neexistuje.

Menšinová podpora vlády neprichádza do úvahy

„Viete, mnohí tí poslanci sa pozerajú ráno pri tom holení, alebo keď si čistia zuby, do zrkadla, a majú pocit, že nikto dôležitejší v tom zrkadle nie je ako práve ten, na ktorého sa pozerajú. A to je kameň úrazu,“ povedal poslanec Smeru s tým, že títo ľudia si neuvedomujú, že o rok, o dva, v nasledujúcom volebnom období „po nich neštekne ani pes“. Podľa Jarjabka to hovorí s plnou vážnosťou, keďže je v parlamente najdlhšie, 26 rokov.

„Uvedomte si, koľko tých poslancov tam bolo, o ktorých dnes nikto nevie,“ dodal Jarjabek. Podľa jeho slov, menšinová podpora vlády neprichádza do úvahy, je to istý kompromis, ktorý je v tejto chvíli neprijateľný, lebo nemôže trvať dlho. Ako dodal, zatiaľ stále zákony prechádzajú.

Zákony zatiaľ prechádzajú

„Prechádzajú s odretými ušami, to je pravda. Ale prechádzajú, tá koalícia už bola krehká aj vtedy, keď mala tých 79 hlasov, že ich má teda stále. Ono je to podmienené skutočne tým, že aby si tí, ktorí sú nespokojní, uvedomili, čo sa musí stať, aby boli spokojní. Inak to nejde,“ povedal Jarjabek.

Osobne predpokladá, že do začiatku februárovej schôdze parlamentu sa situácia vyrieši. „To si uvedomuje každý, preto, lebo to má dôsledky, že nie je zvolený predseda Národnej rady SR, chýbajú nám ľudia na ústavný súd, chýbajú nám ľudia do Rady Slovenskej televízie a rozhlasu, chýbajú nám ľudia do licenčnej rady. To všetko treba zvoliť. No ja predpokladám, že naozaj tento mesiac, do toho 4. februára, keď má začať parlament normálne v riadnej schôdzi pracovať, sa tieto veci vyjasnia, pomenujú a my minimálne budeme voliť predsedu parlamentu. A tam si, myslím, že už sa potom otvoria tie brány toho chcenia a tých kompromisov a malo by to všetko fungovalo. Pokiaľ to tak nebude… “ uzavrel Dušan Jarjabek.