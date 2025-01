Vrátiť tovar bez udania dôvodu od kúpy do 14 dní nemôžete vždy: Existujú výnimky, v týchto prípadoch vám zákon nepomôže

So vzrastajúcim počtom e-shopov a s čoraz väčšou popularitou nákupov cez internet sa rozšírilo aj právo spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Tento krok slúži primárne na ochranu spotrebiteľa, ktorý si v kamennej predajni nemá možnosť tovar pred nákupom dôkladne prezrieť a vyskúšať. Avšak napriek tomu, že tento nárok spotrebiteľ vo väčšine prípadov má, zákon stanovuje aj určité výnimky, kedy sa toto právo na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje.

Tovar zhotovený na mieru pre vás

Jednou z najdôležitejších výnimiek, ktorú spotrebitelia často prehliadajú, je právo odstúpiť od zmluvy pri nákupe tovaru, ktorý bol vyrobený alebo upravený na mieru podľa ich špecifických požiadaviek. Takto prispôsobený tovar totiž nie je bežne predávaný širokej verejnosti a jeho návrat by pre predajcu znamenal problémy s ďalším predajom.

Preto je zákon postavený tak, že v prípade personalizovaných výrobkov, ako sú oblečenie na mieru, nábytok, predmety s vlastnou potlačou alebo iné produkty, ktoré sa vyrábajú podľa špecifických požiadaviek zákazníka, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

Ako upozorňuje Eduarda Hekšová, riaditeľka organizácie dTest, pri takýchto nákupoch si musí spotrebiteľ starostlivo premyslieť, či má skutočný záujem o tovar, pretože v prípade zmeny názoru už môže byť neskoro.

Aktivity viazané na presný termín

Ďalšou výnimkou, ktorá môže prekvapiť, sú zmluvy týkajúce sa voľnočasových aktivít, ktoré sú viazané na presne dohodnutý čas alebo dátum. Sem patria napríklad vstupenky na koncerty, športové podujatia, divadelné predstavenia či ďalšie udalosti, na ktoré sa lístky predávajú v obmedzenom množstve.

Keďže ide mnohokrát o jedinečné podujatia v presne stanovených termínoch, nemožno od zmluvy odstúpiť. Zákazníci sa teda nemôžu neskôr rozhodnúť, že sa podujatia nezúčastnia a požadovať vrátenie peňazí. V prípade, že sa podujatia nemôžu zúčastniť, niektorí spotrebitelia sa rozhodnú predať vstupenky inej osobe, čo je však regulované úplne inými podmienkami.

Táto výnimka sa týka aj rôznych vzdelávacích kurzov či služieb, ako sú napríklad masáže, ktoré sú poskytované v presne dohodnutých termínoch a zrušenie termínu môže viesť k finančným stratám pre poskytovateľa služby, ktorý si už na daný termín v drvivej väčšine nemôže zohnať náhradu.

Použitá kozmetika či zubné kefky

Ďalšou výnimkou, ktorá sa týka predovšetkým spotrebného tovaru, sú produkty uzavreté v ochrannom obale, ktoré nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov, pokiaľ bol obal nejakým spôsobom zo strany spotrebiteľa porušený. Príkladom sú výrobky ako zubné kefky, kontaktné šošovky, kozmetika, alebo ďalšie produkty, kde je porušenie obalu dôvodom, prečo sa tovar už nedá vrátiť. Spotrebitelia by mali byť preto oboznámení s tým, že pred otvorením týchto produktov je vhodné dôkladne zvážiť, či ich skutočne chcú a budú využívať.

Výnimka pri rezerváciách a prenájmoch

Výnimkou z práva na odstúpenie je aj ubytovanie, ktoré je rezervované ako samostatná služba, napríklad, cez platformy ako Airbnb. V tomto prípade spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o prenájme ubytovania, ktoré je viazané na konkrétny čas a miesto. Táto výnimka sa nevzťahuje na skupinové zájazdy, ale na individuálne rezervácie miest na krátkodobé ubytovanie. Takéto rezervácie slúžia na zabezpečenie práv a pohodlia ubytovateľa i hostí a nie je možné ich zrušiť bez ďalších podmienok.

Zákon poskytuje spotrebiteľom určitú ochranu pri nákupoch cez internet, no zároveň obsahuje aj výnimky, ktoré si treba uvedomiť pred uskutočnením nákupu alebo rezervácie. Spotrebitelia by mali byť preto oboznámení s pravidlami, ktoré sa týkajú personalizovaných výrobkov, špecifických služieb, ako aj hygienických potrieb či ubytovania. Podnikatelia síce môžu zo svojej dobrej vôle za určitých podmienok umožniť odstúpenie od zmluvy aj v týchto prípadoch, avšak právo spotrebiteľov na takéto vrátenie tovaru či zrušenie služby nie je automatické.