Voľby do Európskeho parlamentu by suverénne vyhralo PS. Smer či Hlas by výrazne zaostali

Ak by sa voľby do Európskeho parlamentu (EP) konali v prvej polovici apríla, najviac hlasov (27,2 percenta) by získalo Progresívne Slovensko (PS). Nasledujú strany Smer-SD so ziskom 15,2 percenta a Hlas-SD, ktorý by volilo 14,2 percenta voličov. Potrebný počet hlasov, ktorý by im priniesol aspoň jeden mandát, by získali aj Republika, KDH, SaS a Aliancia. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ 24.

Republiku, ktorá skončila v prieskume ako štvrtá najpreferovanejšia strana, by volilo 7,5 percenta voličov, KDH 6,7, SaS 6,5 a presne päť percent namerali v prieskume aj v prípade volebného zisku pre Alianciu.

Pod piatimi percentami skončili SNS (4,1 percenta), hnutie Slovensko, Za ľudí (3,2 percenta) i Demokrati (2,7 percenta). Vyše jedno percento hlasov by získali aj kandidujúce subjekty Zdravý rozum (1,5 percenta), SRDCE vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota (1,2 percenta). ĽSNS by získala rovné jedno percento hlasov. Zisk ostatných kandidujúcich strán by skončil pod jedným percentom.

V prípade uvedených výsledkov by sa 15 mandátov pre SR v EP rozdelilo nasledovne: PS by získalo päť, Smer a Hlas po tri mandáty. Po jednom svojom zástupcovi by sa podarilo dostať do EP aj Republike, KDH, SaS a Aliancii.

Zber dát sa uskutočnil v dňoch 9 až 16. apríla na vzorke 1000 respondentov, prieskum realizovali telefonicky. Z oslovených respondentov uviedlo 8,2 percenta, že by nešlo voliť, 1,7 percenta nechcelo odpovedať a 13,3 percenta nevedelo, koho by išlo voliť.