Vojna už nebude trvať dlho, Zelenskyj prezradil, kedy najneskôr skončí. Kľúčové budú tieto mesiace

Rusko-ukrajinský konflikt trvá už viac ako 2 roky, no aktuálna situácia na bojisku naznačuje, že vojna by mohla skončiť najneskôr budúci rok. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Situácia na bojisku vytvorila príležitosť pre kroky, ktoré by najneskôr do roku 2025 mohli ukončiť ruskú inváziu na Ukrajine. Myslí si to Zelenskyj, uviedol to počas návštevy summitu v Chorvátsku v stredu, informuje The Kyiv Independent. „V októbri, novembri a decembri máme reálnu šancu posunúť veci smerom k mieru a trvalej stabilite,“ dodal. Naďalej počíta s pomocou od amerického prezidenta Joe Bidena a tiež s radami zo strany Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka a Talianska „na zaistenie bezpečnosti a mieru v Európe“.

Rusi útočili na Odesu

Počet obetí po stredajšom ruskom útoku na prístavnú infraštruktúru v juhoukrajinskom meste Odesa sa zvýšil na sedem. Zranených je desať osôb, uviedol vo štvrtok tamojší gubernátor Oleh Kiper. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Balistická raketa v stredu zasiahla civilnú kontajnerovú loď, ktorá sa plaví pod panamskou vlajkou. „Počet obetí včerajšieho raketového útoku bohužiaľ vzrástol na sedem,“ uviedol Kiper v príspevku na Telegrame a spresnil, že ráno v nemocnici na následky rozsiahlych zranení zomrel 46-ročný zamestnanec prístavu.

Tento útok bol v poradí tretím ruským útokom na zahraničné plavidlo za štyri dni. V pondelok pri raketovom útoku na odeský prístav zahynul jeden Ukrajinec a piati cudzinci utrpeli zranenia.

Rusko sa počas viac než dva roky trvajúcej vojny na Ukrajine zameralo na ukrajinskú pobrežnú odeskú oblasť a zasiahlo lode či obilné silá. Kyjev takéto útoky označuje za nezákonné pokusy zničiť jeho vývozné schopnosti. Pred ruskou inváziou bola Ukrajina jedným z najväčších vývozcov obilia na svete. V dôsledku opakovaných útokov na jej prístavy a sklady obilia bola výrazne obmedzená jej produkcia.

Zostrelili 41 zo 62 ruských dronov

Ukrajinská protivzdušná obrana zároveň oznámila, že v noci na štvrtok zostrelila 41 zo 62 ruských dronov. Rusko okrem toho pri útokoch použilo aj dve balistické rakety Iskander-M, dve rakety Ch-59 a tri protilietadlové riadené strely S-300, uviedli ukrajinské sily v príspevku na Telegrame. Pri útokoch boli poškodené civilné objekty a zariadenia kritickej infraštruktúry v Odeskej, Poltavskej a Doneckej oblasti.