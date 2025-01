Vojna dnes nekončí: Rusko bude mať podľa Trumpa veľké problémy, Putin vraj ničí svoju krajinu

Americký prezident Donald Trump v pondelok zopakoval záujem stretnúť sa so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Zároveň vyjadril presvedčenie, že šéf Kremľa ničí Rusko tým, že sa stále nedohodol na ukončení vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„Mal by sa dohodnúť. Myslím si, že tým, že neuzatvára dohodu, ničí Rusko,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. Domnieva sa, že Rusko „bude mať veľké problémy“. Prezident USA ďalej zopakoval, že sa s Putinom stretne. Nespresnil ale, kedy by sa schôdzka mohla uskutočniť. Dodal však, že by spolu mohli „čoskoro“ telefonovať. „Vychádzal som s ním výborne, dúfam, že sa chce dohodnúť,“ uviedol Trump.

Zelenskyj chce mier

Povedal tiež, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mu tlmočil svoje želanie uzavrieť mierovú dohodu o ukončení vojny. „Zelenskyj sa chce dohodnúť. Neviem, či Putin chce. Možno nie,“ poznamenal Trump a vyzval na uzavretie dohody. „(Putin) nemôže byť nadšený, že sa mu nedarí. Teda, drie na tom, ale väčšina ľudí si myslela, že tá vojna sa skončí asi za týždeň, a už to trvá (takmer) tri roky, nie?“ podotkol Trump. Tvrdí, že ruskú ekonomiku tvrdo zasiahla aj inflácia.

Ruský prezident v pondelok pred Trumpovou inauguráciou zagratuloval staronovému prezidentovi USA a vyhlásil, že je otvorený dialógu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Akékoľvek urovnanie konfliktu by podľa Putina nemalo byť iba krátkodobým prímerím, ale „trvalým mierom založeným na rešpektovaní legitímnych záujmov všetkých“.

„Sme svedkami vyhlásení novozvoleného prezidenta USA a členov jeho tímu o ich túžbe obnoviť priame kontakty s Ruskom, ktoré boli bez našej viny prerušené odchádzajúcou administratívou. Vnímame aj jeho slová o potrebe urobiť všetko pre to, aby sa zabránilo tretej svetovej vojne,“ povedal Putin na zasadnutí ruskej bezpečnostnej rady. Dodal, že v Rusku vítajú tento Trumpov postoj.

Trump v kampani pred prezidentskými voľbami niekoľkokrát vyhlásil, že dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou dosiahne hneď v prvý deň jeho nástupu do funkcie, ak nie skôr. Koncom októbra urobil nenápadný posun v rétorike a začal hovoriť, že vojnu dokáže vyriešiť „veľmi rýchlo“. Po zvolení to ešte viac zmiernil a hovorí, že konflikt jednoducho „vyrieši“, ale nenaznačil konkrétny plán.

Trumpovi poradcovia, na ktorých sa obrátila agentúra Reuters, napriek jeho predchádzajúcim sľubom o rýchlom ukončení vojny na Ukrajine teraz pripúšťajú, že to potrvá niekoľko mesiacov, ak nie dlhšie.