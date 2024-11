Vodiči, z tých cien spadnete zo stoličky: Pozrite, za koľko budete taktovať v najbližších dňoch

Slovenskí motoristi môžu zostať naďalej spokojní. Aj v najbližších dňoch by mali na slovenských čerpacích staniciach natankovať najlacnejšie benzíny a motorovú naftu za ostatné obdobie.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ostatný vývoj na ropnom trhu signalizuje priestor dokonca na mierne zlacnenie cien palív na Slovensku. Cena benzínu by sa tak mohla ponoriť pod 1 euro a 50 centov a cena nafty by sa mohla priblížiť k méte 1 euro a 40 centov.

Podobný scenár aj u našich susedov

Určité zlacňovanie predpokladá analytik aj v okolitých krajinách. Naďalej bude platiť, že najlacnejšie možno benzín natankovať z okolitých krajín EÚ v Česku a Poľsku, kde by ceny mohli tlačiť pod 1 euro a 40 centov. „V Rakúsku by sa mala jeho cena udržať pod 1 eurom a 50 centami, podobne ako v Maďarsku, pričom slovinské a chorvátske ceny by mali konvergovať k tejto méte,“ dodal Pánis.

Nafta ostane v stredoeurópskom regióne najlacnejšia v Českej republike, s cenou, ktorá by mohla klesnúť pod 1 euro a 35 centov. „V Poľsku predpokladáme ceny okolo 1 eura a 40 centov, v Rakúsku, Maďarsku a Chorvátsku by ceny mohli pozvoľne klesať k 1 euro a 50 centom, pričom slovinské ceny budú zhruba o 2 až 3 centy vyššie,“ doplnil Pánis.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik finančných trhov XTB Marek Nemky, ceny pohonných hmôt na Slovensku v 45. týždni (04.11. – 11.11.2024) zostali pomerne stabilné takmer na nezmenenej úrovni v porovnaní s minulým týždňom. Ceny benzínu poklesli o 0,003 eura za liter, teda o 0,2 % a dostali sa na úroveň 1,496 eura za liter. Ceny nafty poklesli miernejšie, o 0,001 eura za liter, teda o 0,07 % a dostali sa na úroveň 1,421 eura za liter.