Vodiči, pozor. V kľúčovej lokalite Bratislavy platia zmeny v parkovaní, niektorých zrejme potešia

Hlavné mesto pripravuje zjednotenie časov regulácie v zónach systému Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS). Prvou zónou celomestského parkovacieho systému, v ktorej došlo k zmene, je Tehelné pole v Novom Meste. Zmena začala platiť v pondelok (25. 3.). Informuje o tom na sociálnej sieti.

V lokalite Tehelné pole je po novom čas regulácie od 8.00 do 24.00 h, a to od pondelka do nedele. Znamená to, že návštevníci zóny budú parkovať od polnoci do 8.00 h zadarmo, v čase od 8.00 h do polnoci za nezmenenú hodinovú tarifu 1,50 eura.

„Zóna ostáva vzhľadom na vysokú vyťaženosť počas podujatí na štadiónoch spoplatnená aj počas víkendu,“ podotýka magistrát.

Pri zmene časovej tarify prihliadala samospráva aj na požiadavky obyvateľov danej lokality, ktorým sa tým zníži objem spotrebovaných hodín z návštevníckej parkovacej karty. V neposlednom rade sa zjednotí čas so susednou staromestskou zónou SM1 a SM0. Podobnú zmenu avizuje samospráva aj v Ružinove v lokalite Nivy. Tým dôjde k zjednoteniu časov v zónach v širšom centre, kde je nápor na parkovacie kapacity väčší aj počas dňa.

K novým pravidlám vo viacerých zónach pristupuje hlavné mesto na základe vyhodnotenia ich fungovania a tiež spätnej väzby obyvateľov.

V zónach, kde je vysoká občianska vybavenosť, inštitúcie či firmy a nápor na parkovanie aj počas dňa (centrum a širšie centrum mesta), bude čas regulácie parkovania od 8.00 do 24.00 h.

V zónach, kde je primárne obytná funkcia a občianska vybavenosť, inštitúcie či firmy v menšej miere, bude čas regulácie parkovania počas pracovných dní od 12.00 do 24.00 h. Tento čas regulácie majú napríklad lokality Dvory IV, V a VI v Petržalke, lokalita Biely kríž v Novom Meste či Štrkovec v Ružinove. Avizovaný je aj pre Krasňany v Rači. „Tento čas regulácie kladie dôraz na reguláciu najmä v poobedných a večerných hodinách, kedy v zónach parkuje najviac rezidentov,“ podotýka magistrát.

V zónach s takmer výhradne obytnou funkciou bude čas regulácie parkovania od 14.00 do 24.00 h, napríklad v pripravovanej zóne v Karlovej Vsi či Dúbravke.

Bonusová parkovacia karta PAAS bude počas víkendov platiť aj v centre

Mesto Bratislava pristupuje v rámci celomestskej parkovacej politiky k zmene pravidiel používania bonusovej parkovacej karty PAAS v centre mesta. Tá bude platná od 6. apríla počas víkendov aj v zóne SM0 Centrum – Panenská v Starom Meste. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

„To znamená, že obyvatelia Bratislavy budú môcť parkovať s bonusovou kartou v sobotu a nedeľu v zóne SM0 prvé dve hodiny bez ďalších poplatkov,“ skonštatoval Bubla.

Zmenou pravidiel používania bonusovej parkovacej karty chce bratislavský magistrát zjednodušiť dostupnosť centra všetkým obyvateľom Bratislavy na krátkodobé parkovanie, keďže si uvedomuje, že je to významné miesto stretávania sa či rôznorodých spoločenských a kultúrnych podujatí. Zároveň však nechce zhoršiť situáciu pre rezidentov.

Pre rezidentov zóny však táto zmena nemala mať negatívny dosah, keďže dlhodobé parkovanie ostáva aj naďalej spoplatnené aj počas víkendu. Možnosť využitia bonusovej karty v tejto zóne počas víkendu má, naopak, priniesť benefit aj rezidentom zóny, a to v podobe nižšieho čerpania hodín z návštevníckej karty. Návštevy rezidentov budú môcť parkovať prvé dve hodiny zadarmo a až následne čerpať voľné hodiny z návštevníckej karty.

Bonusovú kartu môžu získať obyvatelia s trvalým pobytom kdekoľvek v Bratislave za sumu desať eur na rok.