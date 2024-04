Vodiči, máme pre vás nepríjemné správy: Zdražovanie na pumpách pokračuje, pozrite na tie ceny benzínu a nafty

Zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach sa neskončilo. Predpokladajú to na základe vývoja svetových cien ropy slovenskí analytici. Benzíny sa tak budú držať nad hranicou 1,7 eura za liter, cena nafty by sa mala vrátiť nad úroveň 1,6 eura za liter.

„Vzhľadom na ostatný dynamický rast cien ropy možno predpokladať, že sa nahor budú meniť aj ceny palív na našich čerpacích staniciach. Cena benzínu môže prekročiť 1 euro a 70 centov pričom nafta by sa mohla napriek určitému poklesu krakovacích marží vrátiť nad 1 euro a 60 centov,“ povedal pre agentúru SITA analytik J&T Bank Stanislav Pánis.

„Benzín má ďalší priestor pre rast a cena nafty pravdepodobne v najbližšom období rýchlo vymaže svoj cenový pokles. Pri súčasnom nastavení trhu môže cena benzínu opätovne nazrieť na úrovne z jesene minulého roka, keď sme v priemere tankovali za viac ako 1,7 eura za liter,“ dodal analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Ceny vzrástli

Ceny benzínu na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu SR v 13. týždni tohto roka vzrástli, keď sa natural 95-oktánový benzín v priemere predával za 1,655 eura za liter (+2 eurocenty na liter); cena 98-oktánového benzínu stúpla na 1,872 eura za liter (+2 eurocenty na liter). Cena nafty sa medzitýždenne znížila o takmer 3 eurocenty, keď sme jeden liter mohli v priemere natankovať za 1,57 eura za liter.

Ceny ropy pokračovali po Veľkej noci v raste, keď si za uplynulý týždeň pripísali vyše štvorpercentné zisky, čo ich posunulo na päť a pol mesačné maximá. Texaský benchmark WTI sa prvýkrát od konca októbra obchodoval nad 85-dolárovou hranicou a zatváral tesne pod 87 dolármi, pričom severomorský benchmark Brent sa vynoril dokonca nad 90-dolárovú hranicu a končil obchodovanie nad 91 dolármi na konci týždňa.

Čo za to môže?

„Pod rast cien ropy sa podpísalo niekoľko vzájomne sa doplňujúcich faktorov od gradácie geopolitického napätia cez zlepšujúce sa perspektívy dopytu až po pokračovanie politiky obmedzenia ťažby OPECu+,“ uviedol Pánis.

Hlavným faktorom, ktorý v ostatných týždňoch tlačí ceny ropy výrazne nahor, je rastúca intenzita ukrajinských dronových útokov na veľké ruské rafinérie. Naposledy bola ničená ruská ropná infraštruktúra až 1 300 kilometrov za frontovou líniou ukrajinsko-ruského konfliktu v regióne Tatarstan juhovýchodne od Moskvy. Je odhadované, že v dôsledku ukrajinskej aktivity klesla ruská rafinačná kapacita minimálne o 10 percent, čo sa bude pretavovať aj do nižších exportov ruských ropných derivátov na svetové trhy.

Ďalším faktorom z kategórie geopolitiky, ktorý podľa Pánisa prispieva k vyšším cenám komodity, je zbombardovanie iránskeho konzulátu v Sýrii izraelskou armádou, kde o život prišli viacerí vysokopostavení vojenskí predstavitelia. „Teherán avizoval odvetu za tento krok, čo vytvára riziko ďalšej eskalácie už aj tak dosť zvýšeného napätia na Blízkom východe. Obchodníci preto započítavajú aj vyššiu rizikovú prirážku k cenám ropy, keď nevylučujú, že Irán by mohol narúšať dodávky ropy na svetové trhy,“ doplnil Pánis.

Fundamentálnym dôvodom rastu ceny ropy bolo podľa neho zverejňovanie čoraz lepších makrodát zo Spojených štátov a Číny, ktoré signalizujú zrýchľovanie sa ekonomickej aktivity. To isté platí do istej miery aj v prípade EÚ. Zrýchľovanie sa rastu svetovej ekonomiky by sa následne malo pretaviť aj do rýchlejšieho rastu dopytu po komodite na nové historické maximá.

„Na druhej strane, ponuková strana ropy je obmedzená a združenie OPEC+ sa dohodlo na predĺžení škrtov v ťažbe aj na nasledujúce mesiace, pričom chce zlepšiť aj dodržiavanie škrtov (compliance). Ropný trh by sa preto mohol dostávať do väčšej nerovnováhy, kde dopyt bude predbiehať ponuku,“ konštatoval Pánis.