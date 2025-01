Vodiči budú len krútiť hlavou: Toto sa stane s cenami palív do konca januára. Lacné to teda určite nebude

Slovenskí motoristi čelia v prvých dňoch nového roka zdražovaniu. Analytici očakávajú, že minimálne do konca januára sa zvyšovanie cien benzínov a motorovej nafty na slovenských čerpacích staniciach nezastaví.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vláda nateraz neplánuje motoristom so zdražovaním pohonných látok pomôcť. A to aj napriek tomu, že tí istí vládni politici ešte prednedávnom v opozícii vykrikovali, ako s cenami palív zatočia a znížia ich aspoň na úrovne cien v okolitých krajinách, kde ich motoristi tankujú lacnejšie.

Zlatá baňa pre štátnu kasu

Treba pre úplnosť zdôrazniť, že tí istí politici, ktorí vtedy boli vo vláde a mlčali a s cenami pohonných látok taktiež nič nechceli urobiť, po príchode do opozície sa švihnutím čarovného prútika zmenili na “skutočných“ odborníkov a súčasnej vláde už vykrikujú, že prečo s cenami na pumpách nič nerobia. Na Slovensku tak pokračuje už tradičný politický folklór, keď po príchode do vlády politici zázračne zistia, že dane za pohonné látky sú zlatou baňou pre štátnu kasu.

Veď motoristi zaplatia z jedného litra benzínu či nafty zhruba 60 % z ich ceny do našej spoločnej pokladničky. To, že s cenami benzínov a nafty neplánuje vláda nateraz nič robiť, dal jasne najavo premiér Robert Fico. Podľa neho, hlavne v čase konsolidácie verejných financií, nie je žiadny priestor na to, aby sa napríklad znížila na pohonné látky spotrebná či daň z pridanej hodnoty.

„My sa pokúšame o cenovú stabilitu. Ale úprimne povedané, na jednej strane chcete od nás, aby sme stabilizovali verejné financie, pretože viete, aké sme ich dostali, a súčasne sa ma pýtate, či by sme nenašli 300, 400, 500 miliónov eur, aby sme znížili spotrebnú daň. Pri konsolidácii takéto kroky nie sú možné,“ povedal Fico.

Čaká nás zdražovanie

Slovenskí motoristi sa musia v najbližších dňoch pripraviť na zdražovanie. To by malo trvať až do konca januára. Ceny pohonných látok na slovenských pumpách dosiahnu najvyššie úrovne od jari minulého roka.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, cena benzínu sa udomácni s rezervou nad 1 eurom a 60 centami a cena nafty sa bude pohybovať nad 1 eurom a 55 centami a približovať sa bude až k 1 euru a 60 centom, keď ju nahor bude tlačiť aj rast „crack spreadov“, teda rafinačných marží.

„Celkový sentiment na cenách ropy bude v najbližšom období naďalej tlačiť na rast cien palív aj u nás a očakávame, že ceny palív by sa mali zvyšovať až takmer do konca januára. Následne je pravdepodobná cenová korekcia, ktorá by mala znížiť aj ceny (najmä benzínu) na našich čerpacích staniciach. Miera udržateľnosti následných cien však bude súvisieť primárne s úspešnosťou politických tlakov novej americkej administratívy na globálnu produkciu ropy,“ dodal analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Ceny palív v okolitých krajinách

Zdražovanie cien palív bude podľa Pánisa pokračovať aj v okolitých krajinách. Naďalej však platí, že naši západní susedia v Českej republike by mali mať z okolitých krajín EÚ najlacnejší benzín, hoci jeho cena zrejme bude smerovať k méte 1 euro a 45 centov. O viac ako 10 centov je v porovnaní so slovenským priemerom lacnejší benzín v Poľsku, kde jeho ceny už prekročili métu 1 euro a 45 centov.

Lacnejšie možno natankovať do zážihových motorov aj v Maďarsku, kde sa ceny pohybujú okolo 1 euro a 55 centov, pričom ďalej na juh – v Slovinsku a Chorvátsku, sú ceny ešte zhruba o 2 až 3 centy nižšie. Priemerné rakúske ceny sú o niečo nižšie ako slovenské. Česká republika je najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, hoci jej cena preskočila métu 1 euro a 40 centov. Lacnejšia nafta je aj v Poľsku, kde sa pohybuje okolo 1 eura a 50 centov.

Naopak, drahšie tankovanie nafty v porovnaní so Slovenskom je v Maďarsku, Slovinsku aj Chorvátsku, kde sa ceny približujú k 1 euro a 60 centom, a aj v Rakúsku, kde túto métu presahujú. Ceny benzínu sa u nás pohybujú v priemere o 13 centov nižšie ako v celej EÚ a o 18 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 10 centov ako v EÚ, resp. o 13 centov v eurozóne. „Ceny sa tak v porovnaní s predchádzajúcim týždňom viac vyrovnali,“ dodal Boháček.