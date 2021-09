Voda sa valila ulicami, metro zaplavilo a hlásia obete. New York zasiahla búrka Ida, vyhlásili núdzový stav

Počet obetí tropickej búrky Ida na severovýchode Spojených štátov stúpol na najmenej 22. Deväť obetí napríklad hlásia z mesta New York, pričom jedna osoba zahynula v aute a osem v zaplavených pivničných bytoch. Najmenej osem ľudí zomrelo v štáte New Jersey. Obete hlásia aj z Pensylvánie či Marylandu.

Guvernéri štátov New Yorku a New Jersey vyhlásili výnimočný stav a starosta New Yorku Bill De Blasio označil výčiny počasia ako „historické“. V newyorskom Central Parku napadlo v priebehu hodiny najmenej osem centimetrov zrážok.

Metro museli uzavrieť

Takmer všetky linky metra v New Yorku museli zatvoriť a všetkým vozidlám s výnimkou pohotovostných zakázali premávať sa po cestách. Pozastavených bolo taktiež mnoho letov a železničných liniek z New Yorku a New Jersey.

Americká Národná meteorologická služba vyhlásila povodňovú pohotovosť v New Yorku, Brooklyne, Queense a častiach Long Islandu, a vydala výstrahy pred tornádom pre časti Massachusetts a Rhode Islandu.

Ida, ešte ako hurikán, už začiatkom týždňa napáchala rozsiahle škody v americkom štáte Louisiana. Mnohé komunity možno niekoľko týždňov zostanú bez elektriny, keďže Ida spustošila rozvodnú sieť. Bez elektriny zanechala celé mesto New Orleans a tisícky ďalších obyvateľov Louisiany. Niektoré miesta tiež čelia problémom s pitnou vodou.

Ida sa prehnala Louisianou a Mississippi 16 rokov po ničivom hurikáne Katrina. Tá si v roku 2005 vyžiadala 1800 obetí. Idu sprevádzal vietor s rýchlosťou 240 kilometrov za hodinu, neskôr zoslabla z úrovne hurikánu na tropickú depresiu.