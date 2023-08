Vo veku 81 rokov zomrel legendárny spevák Sixto Rodriguez. O svojej obrovskej popularite spočiatku ani nevedel

Hudobný svet dnes zasiahla zdrvujúca správa o smrti legendárneho Sixta Rodrigueza, informuje BBC. Ten sa preslávil hitmi ako Sugar Man, Crucify Your Mind či I Wonder.

Spevák mal podľa jeho oficiálneho webu zomrieť v utorok, no bližšie informácie zatiaľ nie sú známe. Jeho neuveriteľnému životnému príbehu sa venuje dokumentárny film Searching for Sugar Man (Pátranie po Sugar Manovi) z roku 2012, ktorý zožal veľkú chválu ako zo strany kritikov, tak aj samotných divákov.

Neuveriteľný príbeh slávy

Rodriguez sa narodil v roku 1942 v Detroite ako dieťa mexických imigrantov. Jeho albumy boli spočiatku veľké prepadáky, vystúpenia taktiež a tak rýchlo ako sa Sixtova kariéra začala, tak rýchlo sa aj skončila. Po fiasku si kúpil dom v dražbe, usadil sa a pokračoval vo svojom bežnom živote.

Nevie sa, ako presne sa to stalo, no jedna pirátska kópia sa náhodne dostala do Juhoafrickej republiky. V tej dobe bola táto krajina odrezaná od zbytku sveta. Každé hnutie má svoje ikony a ľudia, ktorí sa ocitnú pod tlakom hľadajú nádej. Tá prišla práve v podobe jednej pirátskej kópie Rodriguezových skladieb, ktoré sa začali po krajine šíriť naozaj veľmi rýchlo.

V 70. rokoch snáď neexistoval človek, ktorý by nepoznal jeho meno. Stal sa obrovskou hviezdou. Bol populárnejší ako Elvis, či Rolling Stones alebo Beatles. Keďže v krajine vládol tvrdý režim, ľudia poznali len jeho meno, no nič iné o ňom nevedeli. V krajine vládla cenzúra a možno aj preto sa Sixto stal ešte väčšou hviezdou.

Neskôr sa ale v krajine rozšírila falošná správa, že Rodriguez sa počas jedného zo svojich koncertov zastrelil. Dvaja fanúšikovia však tejto správe neverili a po spevákovi sa rozhodli pátrať. V roku 1997 ho konečne našli a rozpovedali mu neuveriteľný príbeh o tom, aký slávny je v Juhoafrickej republike.

Následne sa zorganizovalo veľké a úspešné turné. Všetky jeho koncerty boli okamžite vypredané, aj keď mnoho ľudí len chcelo vedieť, či je to naozaj on. Celé roky totiž všetci verili tomu, že sa zastrelil a je mŕtvy. V Juhoafrickej republike sa predalo viac ako 500 miliónov platní a získal zlatú aj platinovú platňu za predaj albumov. V krajine sa stal sa obrovským fenoménom a legendou.