Vo sviatočný deň pribudlo 2287 pozitívnych PCR testov a 31 úmrtí. Česi zaradili Slovensko medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy

Na Slovensku pribudlo v pondelok (1.11.) 2287 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 9682 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 487 916 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 17, v nemocniciach je 1430 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 13 076, pribudlo 31 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 65, momentálne ich je 2 501 452.

Ako doplnila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, medzi pozitívne zachytenými PCR testami bolo viac ako 70 percent nezaočkovaných. Čo sa týka antigénového testovania, pribudlo 676 pozitívnych, vyše 65 percent z nich sa doteraz nezaočkovalo. Celkovo laboratóriá v pondelok vyhodnotili 7 418 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných PCR testami zachytili v Žilinskom kraji, a to 399. Nasleduje Bratislavský kraj s 395 novými prípadmi, Banskobystrický s 390, Prešovský s 347, Trnavský s 220, Trenčiansky s 219, Košický kraj so 181 a Nitriansky so 136 novými prípadmi.

„V nemocniciach je 1 430 pacientov s COVID-19 alebo s podozrením naň, z nich nie je zaočkovaných alebo má len jednu dávku vakcíny takmer 80 percent ľudí,” doplnila Eliášová. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) leží 136 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 135 osôb.

Prvú dávku vakcíny podľa rezortu zdravotníctva dostalo 2 501 452 Slovákov. Za predchádzajúci deň pribudlo pre sviatok 65 prvoočkovancov, druhú dávku dostalo 17 ľudí. Celkovo je tak na Slovensku plne zaočkovaných 2 305 994 ľudí.

Celkový počet úmrtí „na COVID” dosahuje na Slovensku 13 076 a celkový počet úmrtí „s COVIDOM” 2 529.

Česko zaradilo Slovensko medzi krajiny s vysokým rizikom

Od pondelka Česko zaradilo našu krajinu medzi územia s veľmi vysokým rizikom nákazy. Rozhodlo o tom české ministerstvo zdravotníctva.

Pri vstupe do Českej republiky potrebujú cestujúci, ktorí sú nezaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, negatívny výsledok RT-PCR testu a doklad o vyplnení príjazdového formuláru. Medzi piatym až siedmym dňom po vstupe do krajiny musia opäť absolvovať test. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webovej stránke.

Nové podmienky vyplývajú zo zaradenia Slovenska medzi krajiny s veľmi vysokým rizikom, teda tzv. tmavočervené. Platí tiež povinnosť nosiť mimo domu respirátor. Výnimku z uvedených podmienok majú osoby, ktoré sú plne zaočkované po dobu viac ako 14 dní, alebo ktoré ochorenie COVID-19 prekonali.

Výnimku z predloženia negatívneho testu a vyplnenia príjazdového formuláru majú deti do 12 rokov, pracovníci medzinárodnej dopravy aj cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí s cieľom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň jedenkrát do týždňa prekračujú hranicu v prípade ciest do alebo zo susedných krajín. Výnimka tiež platí pre osoby, ktorých doba pobytu v krajine nepresiahne 24 hodín a pre pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín.