Vo filme prvýkrát zahrala orgazmus, nahnevala pápeža aj Hitlera. Zásluhy za jej vynálezy si nakoniec pripísali muži

Bola nádherná, odvážna a zároveň aj múdra. Ako jedna z prvých žien hrala vo filme nahá a zahrala orgazmus, čím nahnevala pápeža, ale aj Hitlera. Mnoho ľudí však o Hedy nevie, že bola aj nesmierne inteligentná. Za WiFi či Bluetooth vďačíme aj jej. Tieto zásluhy si však pripísali iní.

Ako prvá žena zahrala vo filme orgazmus

Herečka Hedy Lamarr (vlastným menom Hedwig Eva Maria Kiesler) s rakúskymi koreňmi mala všetko, o čom mnohé ženy snívajú. Roky hviezdila na striebornom plátne, hrala v desiatkach filmov, lámala srdcia mužov a získala si pozornosť celého sveta. Nebola však vždy šťastná, ako by si mnohí mohli myslieť, píše The Smithsonian Magazine. Vydatá bola za 6 rôznych mužov a mnohí videli len jej krásu. Na jej intelekt sa akosi zabúdalo, a to napriek tomu, že práve jej vďačíme za vynálezy, ako napríklad Bluetooth či WiFi.

Hovorí sa, že práve jej tvár sa stala inšpiráciou pre ikonické rozprávkové postavičky, ako napríklad Snehulienka či Catwoman. Jej krása bola taká výnimočná, že ženy boli ochotné plastickým chirurgom zaplatiť nemalé sumy, len aby sa jej aspoň priblížili. Často tvrdila, že na jej vlastnej kráse jej vôbec nezáleží, dokonca ju považovala za prekliatie. Prekážalo jej, že ľudia neraz nevidia nič iné, len jej peknú tvár, často ju podceňovali a považovali za menej inteligentnú, píše The Guardian. Neskôr si však pod nôž plastického chirurga sama niekoľkokrát ľahla, pretože sa nedokázala zmieriť s tým, že starne.

Vo svojom prvom filme účinkovala Hedy už ako 17-ročná, v roku 1930 získala rolu v romantickom diele Geld auf der Straße (Peniaze na ulici). Len o 3 roky neskôr však obsadila rolu vo filme Ecstasy (Extáza). A práve vďaka tejto úlohe si ju zapamätali aj tí najmocnejší. Hedy hrala frustrovanú manželku staršieho muža, ktorá hľadá útechu v náručí mladého milenca. Stala sa tak jednou z prvých žien, ktorá sa na plátne objavila nahá a okrem toho, ako jedna z prvých herečiek zahrala vo filme orgazmus (pričom to nebola súčasť pornografie). Natáčanie filmu údajne nebolo práve najpríjemnejšie, režisér neustále vykrikoval pokyny a aby dosiahol želaný efekt, pichal do herečky špendlíkom.

Jej prvý manžel bol žiarlivý despota, všetky kópie filmu chcel zničiť

Počin bol v tej dobe obrovským škandálom a vyvolal poriadny rozruch, píše Harvard Film Archive. Správy o ňom sa dostali dokonca aj do Vatikánu, kde z neho jednoznačne nadšení neboli. V Amerike ho dokonca v niekoľkých štátoch odmietli premietať a v nacistickom Nemecku ho zakázal aj Hitler. Film mal byť údajne zakázaný kvôli židovskému pôvodu herečky, nahota však zrejme tiež zohrala svoju úlohu. Netešil sa ani herečkin prvý manžel Fritz Mandl, ktorý sa pokúsil všetky kópie filmu kúpiť a zničiť, aby sa nedostali k divákom, informuje Huffpost. Mandl bol veľmi žiarlivý, despotický a neraz aj agresívny, manželstvo napokon nevydržalo. Kým dovtedy Hedy vystupovala pod svojím pôvodným menom, po rozvode prijala meno Lamarrová a odsťahovala sa do Hollywoodu.

Hedy však nebola len talentovanou herečkou, bola zároveň aj mimoriadne inteligentnou vedkyňou a s pokojným svedomím môžeme povedať, že jej vynálezy zmenili svet. Po večeroch, keď práve nenakrúcala filmy, vyrábala napríklad protilietadlové strely, ale aj šumivé kolové tablety. Svojmu priateľovi Howardovi Hughesovi dokonca pomohla zlepšiť aerodynamiku jeho lietadla, a to tak, že si kúpila knihy o vtákoch a o rybách a skúmala, ako vyzerajú tie najrýchlejšie. Na základe toho potom vytvorila nákres nového modelu lietadla.

Tvrdila, že každá žena môže vyzerať očarujúco, stačí, ak bude stáť, usmievať sa a tváriť sa ako hlupaňa. Nie každá je však zároveň aj vynálezcom. Hedy hovorievala, že na nápadoch nemusí nijak zvlášť pracovať, jednoducho k nej prichádzajú samé. Cez deň teda bola obdivovanou hollywoodskou hviezdou a v noci zas kreatívnym géniom. Vďačí za to najmä svojmu otcovi, ktorý ju často brával na dlhé vychádzky a spolu riešili, ako fungujú stroje, ktoré okolo seba videli, napríklad autá či tlačiarne. Jej matka ju zas viedla k tomu, aby milovala umenie, chodila na balet či hodiny klavíra.

Kredity za jej vynálezy si pripisovali iní

Jeden z jej najväčších vynálezov mal podľa The Guardian pôvodne pomáhať americkému námorníctvu, v súčasnosti sa však využíva v modernej bezdrôtovej komunikácii. Spolu s hudobným skladateľom Georgeom Antheilom vytvorili tajný komunikačný systém, v ktorom sa pri prenose informácií vysielač a prijímač synchrónne prelaďovali na ďalšie frekvencie. Systém mal navigovať torpéda pod vodou tak, aby ich nepriateľ nedokázal odhaliť. Patent za svoj vynález získali v roku 1942, Hedy však z neho nikdy nič nemala. Neskôr sa stal základom pre množstvo vymožeností, medzi nimi WiFi, GPS či Bluetooth, píše portál Womens History.

Mnohí však fakt, že sa na vynáleze (a nielen na tomto) významne podieľala, úplne odignorovali. Kritizovali ju a posmievali sa jej. Tvrdili, že v druhej svetovej vojne pomôže omnoho viac, ak bude vojakov zabávať svojou peknou tváričkou, ako svojimi „hračkami“, a to napriek tomu, že námorníctvo vynález reálne využívalo. Na moment sa síce v médiách objavila správa o tom, aká je inteligentná. Hovorilo sa však o tom, že vynašla novú ozdobu do vlasov, nie o jej skutočnom vynáleze. Mimo námorníctva sa jej nápady začali viac využívať až okolo roku 1990. Svoje prvé ocenenie za vedu získala až v roku 1997. Aj keď ju ako herečku ľudia milovali aj počas jej aktívnej kariéry, ako skvelá vedkyňa bola skutočne uznaná až po smrti. Dokonca sa o nej začalo hovoriť ako o „matke WiFi“.

Syna porodila v tajnosti, aby sa vyhla škandálu, tvárila sa, že je adoptovaný

Ani jej rodinný život nebol pokojný. Mnohí ju považovali za herečku, s ktorou sa nepracovalo práve najľahšie. Dráma ju sprevádzala aj v manželskom živote. V čase, keď bola vydatá za svojho druhého manžela Genea Markeya, otehotnela s hereckým kolegom Johnom Loderom. Syna menom James Lamarr Markey porodila v tajnosti a aby sa rodina vyhla škandálu, Gene tvrdil, že si dieťa adoptovali. Loder sa neskôr stal jej tretím manželom, James sa však o tom, kto je jeho skutočným otcom, dozvedel až v roku 2001, píše portál NY Post. S Loderom mala napokon Hedy ešte dve ďalšie deti, syna a dcéru.

Filmárov neskôr jej príbeh zaujal natoľko, že o Hedy Lamarrovej vytvorili v roku 2004 dokument s názvom Calling Hedy Lamarr a o niečo neskôr, v roku 2017 dokument s názvom Bombshell: The Hedy Lamarr Story. Súčasťou dokumentu je nielen jej fascinujúci príbeh, ale aj zvukové nahrávky, ktoré boli dovtedy pred svetom ukryté. Hedy Lamarr sa vynálezom venovala až do konca svojho života. Zomrela v roku 2000 vo veku 85 rokov.