Vlhová v Lienzi na pódiu. V druhom kole obrovského slalomu sa zlepšila a tešila sa z druhého miesta

Vlhovej patrila pred pretekmi v Lienzi tretia priečka v hodnotení obrovského slalomu aj v celkovom poradí Svetového pohára. V Rakúsku chýba líderka Svetového pohára Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá sa nakazila koronavírusom a minimálne týždeň pobudne v izolácii.

Po prvom kole Vlhová na 4. mieste

V aktuálnej sezóne 2021/2022 má z najtechnickejšej disciplíny na konte dosiaľ jedno pódiové umiestnenie, hneď v prvom “obráku” olympijskej zimy skončila v Söldene na treťom mieste. Pred Vianocami v Courcheveli obsadila štvrté a piate miesto.

Slovenskej reprezentantke Petre Vlhovej patrí štvrté miesto po prvom kole štvrtého obrovského slalomu aktuálnej sezóny Svetového pohára žien v zjazdovom lyžovaní v rakúskom Lienzi. Na čele bola Francúzka Tessa Worleyová s náskokom 12 stotín sekundy pred Švédkou Sarou Hectorovou a 29 stotín pred Nórkou Ragnhild Mowinckelovou.

Vlhová sa na dlhej a poriadne zatočenej zjazdovke nad tirolským horským mestečkom Lienz predstavila s číslom 3 na hrudi. Neurobila vážnejšiu chybu, hoci miestami jej jazde chýbala väčšia dravosť a dynamika. Po dojazde do cieľa nabrala odstup 41 stotín sekundy na Worleyovú, ktorá zostala líderkou do konca prvého kola.

Pred 26-ročnú Slovenku sa neskôr dostali už spomenutá víťazka jedného z dvoch predvianočných “obrákov” v Courcheveli Hectorová a aj Mowinckelová, ktorá sa pozvoľna vracia do formy z predchádzajúcej olympijskej sezóny 2017/2018. Len štyri stotinky za Vlhovou bola na priebežnom piatom mieste je Novozélanďanka Alice Robinsonová.

“Som spokojná, aj keď som mala ísť trochu agresívnejšie. Veľmi som bojovala so svetlom, absolútne nič som nevidela. Trať bola super, čo ma zachránilo. Ak by to bolo rozbité a hrboľaté, bolo by to oveľa ťažšie. Ešte je priskoro hovoriť o možnom pódiu. Je to tam natesno, bude to boj dostať sa medzi tri najlepšie. V druhom kole sa budem snažiť odovzdať zo seba maximum a uvidíme, na čo to bude stačiť,” uviedla Petra Vlhová pre RTVS po 1. kole obrovského slalomu v Lienzi.

Druhé kolo

V náročnom druhom kole vypadlo viacero pretekárok, azda najviac môže vypadnutie mrzieť piatu po prvom kole – Alice Robinsonovú, ktorá vynechala jednu bránku len kúsok pred cieľom. Mnoho lyžiarok sa však blyslo výbornými výkonmi. Talianka Federica Brignoneová, ktorá bola po prvom kole až dvanásta, predviedla v druhom kole famóznu jazdu a na dlhší čas sa usadila na čele priebežného poradia.

Skúsenú matadorku a celkovú víťazku SP v sezóne 2019/2020, nedokázala prekonať ani jej krajinka Bassinová, či Meta Hrovatová. Z trónu ju zosadila až Petra Vlhová, ktorá bola rýchlejšia od Talianky o 34 stotín sekundy. Vlhová volila počas jazdy trošku iné oblúky, prvú polovicu trate Liptáčka zvládla parádne, v druhej časti a pred cieľom mala problémy, mierne stratila rýchlosť, ale náskok na Brignoneovú si udržala.

Tretia po prvom kole Nórka Mowinckelová nezdolala v cieli ani Talianku ani Slovensku a v tejto chvíli bolo jasné, že Vlhová už bude na pódiu. Víťazka predošlého obrovského slalomu Švédka Hectorová chybovala vo vrchnej časti trati, keď nabehla na ryhu, v závere tlačila, ale stačilo to len na druhé miesto. Vlhová si pred Hectorovou udržala 4 stotiny sekundy.

Víťazkou sa napokon stala skúsená Francúzska Tessa Worleyová, ktorá sa z víťazstva tešila skoro po celom jednom roku. Worleyová mala v cieli pred druhou Vlhovou náskok 30 stotín sekundy.