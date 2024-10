Vlado Voštinár odhalil zákulisie relácie Inkognito. Takmer ju nemoderoval, priznal, čo pre neho bola najväčšia výzva

Buď ho poznáte ako moderátora, ktorý pomáha ľuďom nájsť nové bývanie, alebo ako zábavného moderátora relácie, v ktorej sa súťažiaci snažia odhaliť tajných hostí. Je tak tvárou dvoch kompletne odlišných relácií, no to len dokazuje, že zvládne odmoderovať čokoľvek.

Moderátor Vlado Voštinár najnovšie prijal pozvanie Viktórie Lancošovej na rozhovor do Rádia Melody. Porozprával jej tam o svojich moderátorských začiatkoch, o tom, prečo chcel byť profesionálny plavec, ale dovolil jej tiež nahliadnuť do zákulisia relácie Inkognita, ktorú takmer nemoderoval.

Pôvodne ho do Inkognita nechceli

60-ročný Voštinár je v súčasnosti televíznou stálicou. Na začiatku pritom vôbec nepočítal s tým, že by sa v nej objavil. „Televízia bola veľmi neplánovaná,“ priznal moderátor. To sa zmenilo, keď dostal pozvánku na konkurz do súťažnej relácie Tipos Bingo, kde ostal v šoku, keď zistil, že na kasting pozvali aj mnohých známejších ľudí, a tak si myslel, že proti nim nemá šancu. Ukázalo sa, že sa mýlil a nakoniec dostal túto pozíciu on.

Odvtedy však stihol prejsť z STV do TV JOJ, kde kedysi moderoval kulinársku reláciu Varí vám to a v súčasnosti je známou tvárou Nového bývania a Inkognita. V jednej z nich pritom takmer neúčinkoval.

„Pôvodne ma vôbec nechceli obsadiť, to som sa dozvedel, ale až neskôr, po rokoch. Producent totižto – a teraz hovorím, čo som sa dopočul – nebol stotožnený, že by som to mal moderovať ja. Prišiel som mu nudný. Že tam by chcel mať väčšieho šoumena. Napokon ma obsadil. A to bol pán, ktorý bol kráľ šoubiznisu,“ spomínal Voštinár zo zákulisia Inkognita. Neprezradil pritom, o ktorého producenta išlo, keďže už nežije a nepripadalo mu to korektné, no prezradil, že ho ľudia v tom čase varovali, že ak mu bude tento producent niečo hovoriť, má počúvať a všetko si pamätať. „On hovorí presné veci. On vie, čo hovorí,“ opisovali ho ľudia.

Najväčšia výzva v jeho živote