Vládna letka mieri do Mníchova: Minister vnútra letí v čase, keď tam hrá bratislavský Slovan proti Bayernu

Matúš Šutaj Eštok dnes odlieta do Mníchova. Na cestu využije vládny špeciál a to práve v čase, keď sa má večer odohrať zápas Ligy Majstrov medzi bratislavským Slovanom a Bayernom. Šéf vnútra odmieta, že by bol futbal dôvodom jeho cesty.

„Ja odlietam za bavorským ministrom vnútra na dlhodobé bilaterálne stretnutie, ktoré sme mali dávno naplánované,“ povedal pre Denník N. Ministri majú rokovať o nelegálnej migrácii.

Šutaj Eštok dodal, že pozvánku na futbalové stretnutie dostal, no podľa jeho slov ju „zdvorilo odmietol a ak stihne, tak si zápas pozrie v televízii“.

Na cestu upozornil Alojz Hlina (SaS) na sociálnej sieti.

„Asi Slovan bude mať fanúšikov v hľadisku, ktorých dovezie vládny špeciál. Dostali sa ku mne informácie, ak budú vyvrátené, prípadne sa ospravedlním,“ povedal.