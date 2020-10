Vláda USA zablokovala výskum ľadových medveďov. Mohol by totiž ohroziť projekty ťažby

Uniknuté interné dokumenty, o ktorých informoval denník Washington Post, ukázali, že interné oddelenie vlády Donalda Trumpa odmietlo federálny výskum, ktorý mohol ohroziť plány na uskutočnenie vytvorenia vrtov na Aljaške.

Štúdia odhalila, že ťažba ropy a zemného plynu v navrhovanom nálezisku na Aljaške ohrozuje ľadové medvede. Šéf úradu amerického geologického prieskumu, ktoré štúdiu vykonalo, ale tieto poznatky nezverejnil, uvádza portál IFL Science.

Nezverejnil štúdiu

Washington Post odhalil tiež internú komunikáciu týkajúcu sa ľadových medveďov, pričom štúdia už bola hotová tri mesiace. Šéf úradu odložil jej zverejnenie kvôli obavám o použitú metodológiu vedca, ktorý teraz pracuje pre organizáciu, ktorá ochraňuje ľadové medvede.

Štúdia sa týka významného úbytku morského ľadu v Arktíde a jeho vplyvu na populáciu ľadových medveďov. Zistilo sa, že napríklad žiadne mláďa z roku 2012 neprežilo, pričom v tomto roku bol zaznamenaný dramatický úbytok ľadu. Zistilo sa tiež, že medvede by mohli byť nepriaznivo ovplyvňované hlukom z ťažby či kvôli ťažkým mechanizmom, ktoré by sa presúvali krajinou.

Do 30 rokov môžu vyhynúť

V tomto roku bolo tiež oznámené, že do roku 2050 by mohla populácia ľadových medveďov klesnúť o dve tretiny a do roku 2100 úplne vyhynúť. Aj kvôli tomu je možné, že štúdia nebola predložená, lebo existovalo významné riziko toho, že by ťažba v území severnej Aljašky blízko Beaufortovho mora nebola napokon povolená.

Teraz je na ťahu americká administratíva, ako sa rozhodne a či zoberie štúdiu do úvahy a bude sa vplyvom ťažby zaoberať. Je totiž pochopiteľné, že ťažba by negatívne vplývala na miestne živočíchy.