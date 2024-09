Vláda Roberta Fica vyháňa zdravotné sestry: Ak prejde konsolidačný balík, odmietnu nadčasy. Nemocniciam hrozí katastrofa

Dlhodobo neriešené problémy v zdravotníctve môžu spôsobiť, že ľudí už čoskoro nebude mať kto ošetrovať. Aj keď si zdravotné sestry na výplatných páskach od budúceho roka nájdu o 68 eur viac, nie je to suma, ktorú očakávali.

Ako informuje TV JOJ, odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek už avizovalo, že prácu nadčas budú odmietať. Na Slovensku navyše aktuálne pracuje až 2 740 sestier vo veku nad 60 rokov. Tie môžu odísť do starobného dôchodku kedykoľvek.

Problémy v zdravotníctve

Šetrenie vlády Roberta Fica sa odrazí aj v zdravotníctve. Kým ešte nedávno sa hovorilo o takmer 10-percentnom navýšení platov zdravotných sestier, realita je iná.

Vláda navrhuje len 3-percentný rast. „Keď si to spojíme s infláciou, ktorá sa očakáva budúci rok nad 5 percent, tak reálne dôjde k zníženiu platov,“ povedala zdravotná analytička Jana Ježíková.

Zdravotné sestry už avizovali, že ak skutočne prejde konsolidačný balík v podobe, v akej ho zverejnila súčasná vláda, môže sa stať, že odmietnu pracovať nadčas. Lekárom ani zdravotným sestrám nad 50 rokov totižto zákon neukladá povinnosť robiť nad rámec.

Vo veku nad 50 rokov je pritom asi 40 percent všetkých sestier. „V prípade, že by vypovedali nadčasy, tak by to pre nemocnice mohol byť veľký problém,“ vysvetlila Ježíková.

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek vyzvalo vládu, aby od zmien, ktoré ich negatívne zasiahnu, upustila. Podľa rezortu zdravotníctva plánuje ministerka Zuzana Dolinková na najbližšom rokovaní vlády predložiť analytický materiál, ktorý prinesie riešenia a východiská na „zastabilizovanie situácie vo forme ozdravných opatrení, a to v kontexte s avizovanými konsolidačnými opatreniami, ako aj plnením Programového vyhlásenia vlády“.