Vláda odklepla 5000-eurové príspevky pre policajtov: Prichádzajú v čase, keď hrozí ich masívny odchod, takéto budú podmienky

Príslušníci bezpečnostných zložiek by mohli dostávať jednorazový dočasný stabilizačný príspevok a tiež dočasný náborový príspevok. Zaviesť by sa mohli vyššie príspevky na bývanie či osobné príplatky. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru SR, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorá mení aj zákon o finančnej správe.

Materiál schválila v stredu vláda. Kabinet zároveň navrhol prijať novelu v skrátenom legislatívnom konaní. Stabilizačné a motivačné nástroje majú prispieť k zvráteniu nepriaznivej personálnej situácie v týchto zložkách. Návrh má priniesť zlepšenie podmienok odmeňovania, ako aj udržateľnosť príslušníkov. Príspevky by sa mohli zaviesť aj pre ozbrojených príslušníkov finančnej správy, návrh preto ráta aj s novelizáciou zákona o finančnej správe.

Štedré príspevky

Jednorazový dočasný stabilizačný príspevok vo výške 5000 eur by mohol dostávať policajt, ktorého služobný pomer vrátane služobného pomeru príslušníka v OS, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe alebo služobného pomeru ozbrojeného príslušníka finančnej správy by trval do 30. júna 2025 aspoň 20 rokov. Policajt by bol následne povinný tri roky zotrvať v služobnom pomere.

Dočasný náborový príspevok vo výške 5000 eur by mohol dostať policajt a ozbrojený príslušník finančnej správy v príprave, ktorého by prijali od 1. októbra 2024 do 31. decembra 2025. Policajt by oň mohol požiadať až po získaní policajného vzdelania a ustanovení do funkcie a bol by povinný zotrvať v služobnom pomere päť rokov. Ozbrojený príslušník finančnej správy by oň mohol požiadať až po získaní profesijného vzdelania.

Možnosť priznania príspevku na bývanie vo vyššej sume má byť stabilizačným nástrojom, a to najmä v regiónoch s vysokými nákladmi na bývanie. Príspevok by sa mohol zvýšiť v priemere o 200 eur. Tento príspevok by mal závisieť výlučne od miesta výkonu štátnej služby. U ozbrojených príslušníkov finančnej správy nárok na príspevok na bývanie doteraz absentoval. Dostať by mohli príspevok do výšky 700 eur mesačne.

„Ďalším motivačným a stabilizačným prvkom má byť aj možnosť priznania osobného príplatku príslušníkovi v prípravnej štátnej službe a dočasnej štátnej službe bezprostredne po prijatí,“ píše sa v materiáli. Novela by mohla byť účinná od 1. októbra 2024 okrem niektorých ustanovení, ktoré by mohli byť účinné až od 1. januára 2025.