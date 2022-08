Vkladali ich ručne. Prsteň s najväčším počtom diamantov na svete zapísali do Guinnessovej knihy rekordov

Indického predajcu diamantov SWA Diamonds zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Vytvoril prsteň, do ktorého je vsadených až 24 679 diamantov. Doterajší rekord bol z roku 2020, prsteň mal však „iba“ 12 638 diamantov.

Pri tvorbe dizajnu sa inšpirovali hlivou ružovou – hubou, ktorá je podľa SWA Diamonds symbolom nesmrteľnosti a dlhovekosti. Spoločnosť šperk napokon pomenovala „Ami”, čo je výraz pre nesmrteľnosť, informujú Novinky.cz.

Doterajší rekordman mal o polovicu menej diamantov

Je to 100 percentná ručná práca. Každý z 24 679 diamantov je prírodný a do prsteňa bol vložený ručne. Šperk, ktorý váži 340 gramov a ktorého hodnota sa odhaduje na takmer 94 000€, bol zapísaný do Guinnessovej knihy rekordov ako prsteň s najväčším množstvom diamantov na svete.

Prsteň „Ami“ takmer dvojnásobne prekonal doterajší rekord indického klenotníka Harshita Bansala, ktorého prsteň s názvom „The Marigold – The Ring of Prosperity“ z roku 2020 bol zdobený celkom 12 638 diamantmi.