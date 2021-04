Vidíte biely, ružový alebo svetlo modrý karavan? Internet rozhádala nová optická ilúzia, takáto je pravda

Iste si spomeniete napríklad na prípad modrých, resp. žltých šiat alebo rôznofarebných tenisiek. Sociálne siete tentoraz rozdelila na dva tábory nová optická ilúzia. Akej farby je obytný príves podľa vás?

Nie je to tak dávno, čo užívatelia sociálnych sietí búrlivo debatovali o tom, či vidia tenisky v modrej či v ružovej farbe, či sú šaty modré alebo zlaté. Tentoraz sa však nediskutuje o oblečení, ale o farbe obytného prívesu, píše portál IFLScience. Používateľ platformy TikTok, ktorý si hovorí RetroViscountReno, uverejnil video z renovácie obytného prívesu z roku 1970. Diskusie vyvolala práve jeho farba. V priebehu niekoľkých dní si príspevok pozreli milióny ľudí a tisícky komentujúcich obhajovali svoj názor na vec.



Väčšina komentujúcich sa zhodla na tom, že vrchná časť prívesu je biela, zatiaľ čo jeho spodná časť má svetlú, mentolovo-zelenú farbu. Časť používateľov však trvá na tom, že príves nie je biely a zelený, ale sivý a na spodku ružový. Avšak 21-ročný Spencer Porter, majiteľ účtu na TikToku všetkých uistil, že tí, ktorí vidia sivú a ružovú, sa mýlia. V rozhovore pre portál News sa vyjadril, že príves je v skutočnosti natretý bielou a zelenou farbou.

To, že obytný príves je zrejme optickou ilúziou, si Spencer všimol tesne po jeho dokončení. Okomentoval, že tá biela a modrá vyzerá na karavane naozaj pekne. Jeho partnerka však ostala prekvapená, keďže ona videla sivú a ružovú. Spencer ihneď zavolal aj zvyšok rodiny, no na farbe sa jednoducho zhodnúť nedokázali, každý z nich totiž videl niečo iné.

Zdá sa však, že každý obytný príves vidí trochu inak. Je to tak kvôli fenoménu, ktorému sa hovorí chromatická adaptácia. To, ako vnímame objekty, prípadne ich farbu, do značnej miery závisí od kontextu, v ktorom daný predmet vidíme.

Our perception of color depends on the amount of light in a room or scene — or on a dress. http://t.co/HS7aYmDspP pic.twitter.com/161x3PcnWx

— NYT Science (@NYTScience) February 27, 2015