Videlo ho viac než 5 miliárd ľudí na celom svete vrátane vás: Túto chybu vo svetoznámom videoklipe si ale nikto nevšimol

Pri počte pozretí na YouTube (viac ako 5,2 miliárd) a vypočutí na Spotify (už takmer 500 miliónov) neveríme, že existuje niekto, kto by pesničku Gangnam Style od juhokórejského umelca menom PSY nepoznal. Fenomén, aký svet dovtedy vari ani nevidel (a nepočul), uzrel svetlo popkultúry v roku 2012. A celé tie roky si množstvo ľudí vo videoklipe k tejto pesničke nevšimlo jednu úsmevnú chybu. Tá tam totiž byť nemala.

Znie to priam až neuveriteľne, no od zverejnenia videoklipu k fenoménu Gangnam Style, ktorého choreografiu ovládajú aj tí najmenší, ubehlo do dnešného dňa 12 rokov. A za ten čas nikto v tomto videoklipe nezaregistroval milú chybu, ktorá sa doň dostala.

Samozrejme, celé video sa nesie vo veselom tóne, a aj keď sa drvivá väčšina postáv, ktoré v ňom účinkujú, snaží tváriť vážne, pri nakrúcaní to veľmi nešlo. Aj takto sa dá vysvetliť pokazený záber, ktorý sa dostal do finálneho zostrihu a vidieť je to hneď po úvodných 30 sekundách trvania videoklipu.

Rozosmiata herečka

Stačí si hudobný videoklip pustiť približne od 33 sekundy, kedy PSY spolu s dvoma slečnami kráča oproti kamere a do tváre im fúka niečo, čo vyzerá ako polystyrénové guličky.

Všetci traja protagonisti sa tvária vážne, avšak slečne po spevákovej ľavici tých guličiek do tváre produkcia nafúka akosi viac a ona nevie zadržať smiech, má ich totiž plné ústa. Zrejme si myslela, že réžia obraz zastaví a pôjdu odznova. Scéna však pokračuje ďalej a chyba slečny, ktorá sa takmer rozosmiala, zostáva nespozorovaná. Dodať musíme, že celých 12 rokov!

Vtipná chyba je ľahko prehliadnuteľná, pri niekoľkonásobnom prehratí si ju ale istotne všimnete vo videu nižšie.