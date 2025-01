Veronika Cifrová Ostrihoňová sa s rodinou oficiálne odsťahovala zo Slovenska. Prezradila detaily odchodu

Europoslankyňa pobalila rodinu a rozhodla sa pre odchod zo Slovenska. Nie však z dôvodu, že by jej bývanie na Slovensku nevyhovovalo, práve naopak. Svojím odchodom chce pomôcť Slovákom tým, že ich bude môcť plnohodnotne zastupovať priamo z Bruselu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Veronika Cifrová Ostrihoňová sa oficiálne odsťahovala zo Slovenska, ako pred pár hodinami informovala na svojom profile na sociálnej sieti. Dôvodom jej odchodu je jej práca v europarlamente, pričom so sebou do Bruselu vzala celú rodinu.

„Chcem pre Slovákov a Slovenky v Európskom parlamente pracovať každú možnú chvíľu – veď som ich zamestnankyňa. A zároveň chcem rovnako pracovať pre dvoch Slovákov a jednu Slovenku, ktorých mám doma – veď som ich mama a manželka,“ objasnila europoslankyňa svoje rozhodnutie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Cifrová Ostrihoňová (@veronikaostrihonova)

Pobalila seba aj celú rodinu

Cifrová Ostrihoňová tiež vysvetlila, že presun do Bruselu vníma ako najlepšie riešenie a hoci bude zatiaľ skúšať žiť v inej krajine, neznamená to, že sa na Slovensko už nevráti. Práve naopak. „Budem chodiť pravidelne na Slovensko a do rôznych miest po celej krajine, aby som sa stretávala s čo najviac ľuďmi? Absolútne. Najbližšie už tento piatok na Považie,“ napísala v príspevku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Cifrová Ostrihoňová (@veronikaostrihonova)

V príspevku zároveň odpovedala na otázky, o ktorých vedela, že po oznámení jej rozhodnutia prídu. Napríklad, ako toto sťahovanie ovplyvní jej rodinu. „Či bude Matej naďalej pracovať v rádiu? Absolútne. Vďaka technológiám je to možné. Či bude Matej naďalej moderovať akcie? Absolútne. Vďaka lietadlám je to možné,“ vysvetlila pre fanúšikov jej manžela, známeho ako Sajfa.

Zároveň priznala, že aj jej deti naďalej budú navštevovať inštitúcie a nie je potrebné obávať sa o ich vzdelanie, hoci nevedia po francúzsky. Jediný, kto sa zatiaľ k rodine nemohol pri tomto presune do inej krajiny pripojiť, je ich pes. „Zatiaľ je u mojich rodičov, ktorí sú z toho adekvátne nadšení. Postupne uvidíme,“ vyjadrila sa Ostrihoňová na adresu Molly, domáceho miláčika rodiny.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Cifrová Ostrihoňová (@veronikaostrihonova)

Europoslankyňa tiež priznala obavy z tohto veľkého rozhodnutia a vyjadrila poďakovanie svojmu manželovi a celej rodine, že sa s ňou k tomu odhodlali. Napísala: „Či to bude celé fungovať? Absolútne netuším. Či mám z toho obavy? Absolútne obrovské! Aj preto hovorím o presune, nie nutne o sťahovaní. Znie to menej radikálne. Ako to bude ďalej? Uvidíme. Teraz to vnímame ako skúšku. Niekedy nám život prináša výzvy, na ktoré sa dá pripraviť. Niekedy také, do ktorých treba jednoducho len skočiť. Nesmierne si vážim, že do toho rodina – a najmä Sajfa– so mnou skočili.“