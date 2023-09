Veľký slovenský operátor hlási výpadok: Bez pripojenia môžu byť stovky domácností, týka sa to týchto lokalít

Klienti operátora Orange zaznamenávajú v niektorých lokalitách Slovenska výpadky. Pokiaľ vám nefunguje internetové pripojenie či televízia, môže za to výpadok, upozornil na to portál tvnoviny.sk.

Obmedzenie poskytovania služieb súvisí s prácami na strane spoločnosti. Problémy sa môžu vyskytovať dnes (21. 9.) do zhruba 15:30, ale aj v piatok do 17:00, no už v iných lokalitách. V prípade, že vám služby nebudú fungovať ani po tomto čase, odporúča sa skôr, ako kontaktujete poskytovateľa, reštartovať zariadenia.

Mapa – ktorá je dostupná na webe operátora naznačuje, kde sa môžu výpadky vyskytnúť: