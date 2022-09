Veľkosť semenníkov, túžba aj sociálne siete: Toto sú najčastejšie dôvody, prečo ľudia vo vzťahoch podvádzajú (video)

Prečo ľudia vo vzťahoch podvádzajú? Ako určite tušíte, na túto otázku neexistuje jedna odpoveď, napriek tomu veda priniesla niekoľko zaujímavých zistení.

Jedno z nich hovorí, že ľudia podvádzajú, pretože sa boja dostať do konfliktov so svojím partnerom. To znamená, že si uvedomujú, že ich vzťah prechádza problémami, no majú strach ich riešiť.

Štúdia psychológa Dylana Saltermana, do ktorej sa zapojilo 495 ľudí naverbovaných na americkej univerzite, ukázala, aké sú najčastejšie dôvody, prečo sa ľudia uchyľujú k nevere. Úlohou dobrovoľníkov bolo jednoducho odpovedať na otázku „prečo podviedli?“.

Výsledky ukázali, že za ich neverou stálo celkovo 8 hlavných dôvodov – hnev, sebaúcta, nedostatok lásky, slabý záväzok, rozmanitosť, zanedbávanie, sexuálna túžba a okolnosti. Ďalej prezradila, že ženy viedli dlhšie romániky ako muži a viac si bokovku užili tí, ktorí podvádzali kvôli nedostatku lásky či potrebe rozmanitosti vo vzťahu ako ľudia, ktorých k nevere priviedli okolnosti.

Viac sa už dozviete priamo vo videu: