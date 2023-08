Veľká pocta pre známeho herca: Nový druh hada nesie meno po Harrisonovi Fordovi, už je z neho aj pavúk či mravec

Novoobjavený druh hada v Peru pomenovali Tachymenoides harrisonfordi podľa amerického herca Harrisona Forda. Cieľom bolo prejaviť úctu úsiliu herca v oblasti ochrany životného prostredia. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky stanice BBC.

Ford je členom predstavenstva neziskovej organizácie Conservation International (CI). Rozhodnutie pomenovať po ňom tohto plaza označil za pokoru. Po tomto hercovi už pomenovali druh mravca i pavúka, pripomína BBC.

Ford vo viacerých filmoch stvárnil postavu archeológa Indianu Jonesa, ktorý má strach z hadov, pripomína BBC. Samotný herec však opakovane uviedol, že má hady rád a priateľský vzťah si rýchlo vybudoval aj s hadom, ktorý bol po ňom pomenovaný.

The snake’s actual name is Tachymenoides harrisonfordi, and it is brand new to science.

The team named the new species in honor of Harrison Ford’s decades-long environmental advocacy, which includes his role as vice chairman of Conservation International. https://t.co/xgVkl9UngY

— Conservation Intl (@ConservationOrg) August 15, 2023