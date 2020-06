Veľká Británia pritvrdzuje v protiepidemiologických opatreniach. Zakazuje sex tým, čo nežijú v jednej domácnosti

Aj keď sa postupne niektoré krajiny Európy otvárajú, v iných sa stále menia pravidlá a zavádzajú sa nové. Jednou z noviniek, na ktorú si – aj napriek uvoľňovaniu opatrení – bude treba dať v Spojenom kráľovstve pozor, je sex. Ten totiž od 1. júna nie je možný s inou osobou ako tou, s ktorou bývate v jednej domácnosti.

Vo Veľkej Británii od včera nebude možné užívať si sexuálnych hrátok s inou osobou, než s tou, s ktorou žijete pod jednou strechou. Tamojší krízový štáb zároveň zakázal možnosti prespávania pod jednou strechou tým párom, ktoré žijú oddelene a pohlavný styk nie je možné vykonávať inde, ako doma. Informoval o tom web Unilad.

Doposiaľ bolo možné sa stretávať medzi sebou, pokiaľ ste na to mali dôvod. Kvôli zamedzeniu šírenia koronavírusu sa však britský krízový štáb rozhodol zaviesť do praxe nové pravidlá.

„Stretnutie znamená, ak sú dvaja alebo viacerí ľudia prítomní spolu na rovnakom mieste, aby sa vzájomne zapojili do akejkoľvek formy sociálnej interakcie alebo aby spolu podnikli akúkoľvek inú činnosť,“ uvádza sa v novom usmernení britského krízového štábu, ktoré rozpútalu na sociálnych sieťach vlnu diskusií. To sa totiž dá vyložiť aj ako zákaz stretávať sa a vykonávať akúkoľvek činnosť, vrátana sexu s inými osobami než s tými, s ktorými žijete pod jednou strechou.

Afraid to say this is correct.

I can’t believe I’m about to tweet this.

From tomorrow sex between two (or more) people in a private place who do not live in the same household is a „gathering“ between 2 or more people and is therefore illegal. https://t.co/aEiGIoweee pic.twitter.com/b0KZBACSQ4

— Adam Wagner (@AdamWagner1) May 31, 2020