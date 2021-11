Vedec Pavol Čekan: Katastrofa klope na dvere, no vláda nič nerobí. Reálne hrozí kolaps zdravotníctva

Dnes na Slovensku padol nový rekord v počte prípadov. Pribudlo 7 055 pozitívnych PCR testov a keď to zrátame s antigénovými testami, šplháme sa vysoko k 10-tisíc nakazeným. Ide o najvyššie počty od začiatku pandémie. Očakáva sa sprísňovanie opatrení, no je otázne, v akej podobe ich vláda prijme, keďže na nič zásadné nie je politická vôľa.

V nemocniciach leží 2 478 pacientov, u všetkých je potvrdené ochorenie COVID-19. Vyše 80 percent z nich nie je zaočkovaných alebo má aplikovanú len jednu dávku vakcíny. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) leží 210 pacientov a podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 228 osôb.

Na kritickú situáciu upozornil vo svojom statuse aj vedec Pavol Čekan. Podľa neho spejeme do katastrofy a od kolapsu zdravotníctva nie sme ďaleko. Včerajšie správy o nulovom počte pľúcnych ventilácii v žilinskej župe sú len predzvesťou toho, čo ešte môže nastať. Čo je však horšie, tento scenár sa dal predpokladať ešte v septembri, kedy na to Čekan upozorňoval podobnými statusmi.

“Čo sa bude diať v nasledujúcich týždňoch je už ťažko odhadnúť. Môže dôjsť ku kolapsu zdravotníctva, môže to byť len v niektorých regiónoch alebo takmer všade. Všetko môže byť horšie než si dnes dokážeme predstaviť, ale aj lepšie. Veľmi závisí, čo spravíme ako spoločnosť v nasledujúcich dňoch/týždňoch a či to naši zdravotníci vydržia. Modlím sa, aby našli dostatok síl, aby ten nápor pacientov zvládli, pretože boj s vírusom pred nemocnicami prehrávame,” píše v statuse.

Podľa Čekana sú na mieste odvážne riešenia, aby sme zachránili čo najviac ľudských životov. Mohlo by ísť o lockdown, povinné očkovanie a silné protipandemické opatrenia. Ak nič neurobíme, hrozí humanitárna kríza a kompletný kolaps zdravotníctva – to si však mnohí neuvedomujú a nechcú to vidieť. Inej cesty ako očkovanie niet a všetci, ktorí sa rozhodli nesprávne pod rúškom slobodného rozhodnutia, by mali svoj názor prehodnotiť, myslí si vedec.

Na záver sa ospravedlnil všetkým lekárom a zdravotníkom, aj ľuďom, ktorí sa snažili byť zodpovední. Dostali sme ich opäť do bezvýchodiskovej situácie.

Opakuje sa december 2020

Podobný názor má napríklad aj lekár Peter Visolajský, pre ktorého sú návrhy, ktoré uverejnil pred rokovaním vlády premiér Eduard Heger, a na ktorých sa mali dohodnúť koaliční lídri, sklamaním. Ak chceme urýchlene zvrátiť situáciu, do ktorej sa rútime, musíme okamžite prijať prísne opatrenia, ktoré sa už budú týkať všetkých. Podľa lekára sa vláda ani ministerstvo zdravotníctva nepoučili z minulého roka a opäť opakujú rovnaké chyby.

Kto má pocit, že sa opakuje december 2020, nie je vôbec ďaleko od pravdy. Minulý rok vláda pred Vianocami neprijala prísny lockdown a opatrenia, čo malo za následok katastrofický priebeh druhej vlny pandémie na Slovensku. Denne zomierali stovky ľudí, v nemocniciach boli tisíce pacientov a horšie je len uvedomenie si, že tretia vlna môže byť ešte horšia a to napriek tomu, že máme účinnú zbraň v podobe očkovania, ktorá pomáha najmä nemocniciam, zdravotníkom, lekárom a sestrám, len sme ju nevyužili.